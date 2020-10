Elektromos kerékpárokat kapott a Kiskunsági Nemzeti Park

Csütörtökön a Kiskunsági Nemzeti Park új, elektromos rásegítővel rendelkező kerékpárokat kapott egy program keretében. Így olyan vezetett túrákat is szervezhetnek a Homokhátságon a jövőben, amelyek akár 50 kilométeresek is lehetnek.

A kiskunsági homokban nem könnyű kerékpározni, de aki elektromos rásegítésű járműre tesz szert, annak élvezet lesz az utazás. Az ilyen bringák használata a nemzet parkok turizmusát is fellendítheti. Ez az elképzelés adta az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda, valamint az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ számára az ötletet arra, hogy az idén a hazai nemzeti parkok számára elindítsák az E-Kerékpár Programot. Ennek keretében elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését biztosították a parkok számára. Erről tartottak csütörtökön sajtótájékoztatót Izsákon a Kolon-tó partján. Petényi Mirkó, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója, és Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának az igazgatója mutatták be az új járműveket.

Petényi Mirkó kiemelte: ezekkel a járművekkel olyan kirándulásokat lehet szervezni, amelyek legalább akkora érdeklődést kelthetnek fel az emberekben, mint a televíziós sorozatok, vagy a neten elérhető játékok. Igaz ehhez meg kell mozdulni, fel kell emelkedni a fotelből. Ha azonban valaki vette a fáradtságot, akkor ezekkel az elektromos kerékpárokkal, jóval kényelmesebben juthat el a nemzeti parkok munkatársaival különleges helyekre, mint a hagyományos járművekkel.

Hangsúlyozta: a program célja, hogy bővítse a nemzeti parkok aktív turisztikai kínálatát, így a látogatók teljesen új, kényelmes és természetbarát módon ismerhetik meg Magyarország természeti értékeit. Magyarország Kormánya a program megvalósítására összesen 150 millió forintot biztosított, amely nemzeti parkonként körülbelül 15 e-kerékpárt, valamint a szükséges kiegészítőket tartalmazza, figyelembe véve a helyi igényeket. A projekt keretében hazánk nemzeti parkjai olyan turisztikai programcsomagokat állítottak össze, melyek egy- vagy többnapos e-kerékpáros túrákra épülnek. Az igazgató reményei szerint nem csak 14 év felettiek, hanem akár 70-80 évesek is nehézség nélkül teljesíthetnek, akár hosszabb túrákat is. Nem elektromos bicikli kölcsönzésről van szó, hanem vezetett túráknál felhasználható járművekről. Minden nemzeti park saját túracsomagokkal rendelkezik. Ezekből lehet utakat választani, és a parkok munkatársaival könnyedén bejárni. Ebben a szűk egy hónapban több túra keretében fogják a kerékpárokat tesztelni – mondta az kommunikációs igazgató.

Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) Igazgatóságának az igazgatója átvéve a szót hangsúlyozta: a park munkatársai évente átlagosan 85 vezetett túrát szerveznek. Ez azt jelenti, hogy szinte minden héten találkoznak a természet szerelmeseivel a KNP dolgozói. Minden olyan látványosságot szeretnének megmutatni, amire büszkék lehetünk mindannyian. A vezetett túrák arra szolgálnak, hogy az érdeklődők ne menjenek el a különleges látványosságok mellett, azokat a szakemberek majd megmutatják. A 85 eddig vezetett túra egy-két út kivételével gyalogos volt, és csak néhány kilométeres távokról lehetett beszélni. Az E-kerékpár program viszont arra jó, hogy egy-egy érdekességet nagyobb összefüggésében lehet bemutatni.

Most vasárnap egy 50 kilométeres túrára várják az érdeklődőket. Szörnyülködni nem kell. Bár a kerékpárokat tekerni kell, a műszaki rásegítő támogatásával könnyebbé válik majd a távolság leküzdése. A KNP vezetése abban bízik, hogy a jól ismert kerékpárutakról át lehet csábítani majd a természetszeretőket. Az igazgató megígérte, hogy a bejáratott 85 túra mellé, újabb, már kerékpáron is megtehető utakat is beterveznek majd jövőre. Ezt követően a sajtótájékoztató résztvevői kipróbálhatták az új járműveket.