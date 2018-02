Elbúcsúztatták a friss diplomásokat, de örömmel látják őket viszont

A Neumann János Egyetem három kecskeméti karáról több mint 300 végzős hallgató vehette át diplomáját szombaton.

Szombat délelőtt tartották a Törös Olga Sportcsarnokban a Neumann János Egyetem kecskeméti diplomaátadó ünnepi szenátusi ülését. A 2017/2018-es tanév őszi félévében összesen 465 hallgató záróvizsgázott az egyetemen: a GAMF Műszaki és Informatikai Karon 229, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon 87, a Pedagógusképző Karon 51, míg a szolnoki Gazdálkodási Karon 98. A diplomákat és a végzettséget tanúsító igazolásokat dr. Ailer Piroska rektor és a kari dékánok adták át a hallgatóknak a két városban.

A kecskeméti és szolnoki rendezvényen kiemelkedő tanulmányi eredménye miatt összesen 20 hallgató kapott könyvjutalmat, a hallgatói önkormányzat pedig közösségi munkájukért jutalmazta tagjait.

– Kevés olyan fontos és meghatározó pillanat van az ember életében, mint amikor több éves eredményes tanulmányainak elismeréseként és lezárásaként egy nagy múltú és komoly hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézmény végzős diákjaként átveheti jól megérdemelt diplomáját – mondta kecskeméti köszöntő beszédében dr. Ailer Piroska, elismerve: rögös, buktatókkal és olykor bukásokkal szegélyezett út vezetett eddig a pillanatig, hajnalig tartó tanulással, nehéz vizsgákkal, zűrös zh-kkal, kemény szigorlatokkal, megtanulhatatlan tételekkel. Kiemelte azt is: az egyetem oktatói és munkatársai számára mindig megtisztelő és emelkedett alkalom a diplomaátadó ünnepség.

Ailer Piroska arról is beszélt, hogy a munkaerőpiaci visszajelzések és a diplomás pályakövetés adatai egyértelműen igazolják: az egyetem karain megszerzett szaktudás nemcsak piacképes és keresett, hanem megbecsült és az átlagosnál magasabb jövedelem megszerzését is lehetővé teszi.

– De azzal is tisztában kell lennünk, hogy a most átadott diploma, oklevél csupán egy útlevél, lehetőség, amellyel végzős hallgatóink a munka világába nyerhetnek bebocsájtást. Mi egyetemi vezetők és oktatók sokat dolgozunk azért, hogy ez az útlevél minél értékesebb, tartalmasabb legyen, hogy a nálunk szerzett diploma hosszú távon is megőrizze értékét, ezért fejlesztjük folyamatosan szervezetünket, infrastruktúránkat és oktatási módszereinket is. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a mai felgyorsult és folyamatosan változó kihívásokat támasztó világunkban a megszerzett diploma értéke az idő múlásával változik, olykor inflálódik. Az egyetemünkön átadott és elsajátított alapértékek természetesen évtizedek óta változatlanok, de tudásunkat, ismereteinket folyamatosan meg kell újítani, naprakészen kell tartani. Egyetemünk ebben is segítségre tud, lenni, új szakjaink, új mesterképzéseink a tudás folyamatos megújítását is lehetővé teszik – hangsúlyozta Ailer Piroska, hozzátéve: mindig örömmel látják viszont a most elbúcsúztatott hallgatóikat.