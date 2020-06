Elbúcsúztak iskolájuktól és egymástól a végzősök

Beköszöntött a vakáció, mely egy nem mindennapi tanévet követ. Végzősökkel arról beszélgettünk, sikerült-e méltó búcsút venniük egymástól.

Az általános iskolásoknál június közepén zárult a tanév. Ballószögben kilenc nyolcadikos diák, köztük Szabó Bendegúz ballagott el.

– Vegyes érzések kavarognak bennem, jók és rosszak egyaránt – mesélte Bendegúz.

– Egyrészt a digitális oktatással nem volt bajom, én jól tudtam haladni az anyaggal. Ha szükség volt rá, a szüleim is segítettek, illetve az interneten keresztül az osztálytársaimmal megbeszéltük a feladatokat. Másrészt bántott a karantén alatt, hogy nem találkozhattam velük, hiányoztak. Költözés után, csak hetedikesként kerültem be ebbe az osztályközösségbe, de nagyon megszerettem mindenkit. Köszönettel tartozunk az iskolának, hogy legalább a ballagás idejére sikerült minket újra összehozni. Nagyszerű délutánt töltöttünk együtt! – jegyezte meg Bendegúz, aki elárulta, hogy több terve is van a nyárra.

Készül az új iskolára, éppen ezért több könyvet szeretne elolvasni. Így amint kedden kinyitott a megyei könyvtár, az elsők között kölcsönzött ki köteteket, hogy bővíthesse tudását.

Kecskeméten, a Magyar Ilona Általános Iskolában Balla Nadin is a napokban ballagott el. A diáklány rögtön az elején leszögezte, nagyon örül a szünidőnek, egyáltalán nem bánja, hogy továbbra is otthon tölti ideje javarészét.

– Szerettem a digitális oktatást, különösen azért, mert nem kellett korán kelni, és magam oszthattam be az időm nagy részét, persze ugyanúgy tanultam – hangsúlyozta.

– Annak azért örülök, hogy a ballagásunk végül nem online módon zajlott le, sikerült élőben is találkoznunk, így méltó módon elbúcsúzhattunk egymástól. Várom az új sulit is, de most leginkább a vakációra koncentrálok. Tervezem, hogy magántanárral erősítem az angolnyelv-tudásomat. Nagy vágyam még, hogy a nyáron megtanuljak tíz ujjal gépelni. A nyaralásunk úti célja még bizonytalan, de bárhova is megyünk, biztosan jó lesz! – mondta végül Nadin.

A középiskolás végzősök számára ez a tanév a ballagás hiánya mellett a szokottól eltérő érettségi miatt lesz emlékezetes.

Küzmös Eszter Kecskeméten, a Kada Elek szakgimnáziumban érettségizett le sikeresen. – Hiányoztak az osztálytársak, váratlan volt mindenki számára, hogy egyik nap még együtt tanultunk, majd semmi. Jött a digitális oktatás, a ballagás lefújása, a találgatások az érettségiről, majd maszkokban vizsgázás. Nem volt egyszerű élethelyzet, de szerencsére mindenen túl vagyunk, sikeresen. Éppen a napokban kaptuk kézhez az érettségi bizonyítványt, és meglepetésként még egy kis állófogadás is várt minket. Jólesett a személyes találkozás, volt miről beszélgetni! – összegezte élményeit Eszter, aki ősztől szeretne továbbtanulni kereskedelmi és marketing szakon. A nyárral kapcsolatban hozzátette: diákmunkát keres, egyelőre azonban nem sok sikerrel.

A kecskeméti Gáspár András középiskolában rendészeti szakon érettségizett le a Ballószögön élő Jánosi István.

– Számomra nem volt kielégítő az online oktatás, sokkal hatékonyabb a személyes jelenlét az órákon. A tanáraink mindent megtettek, de a személyes kontaktus nem helyettesíthető. Ráadásul szerintem sok diák kevésbé volt ezáltal motivált, ahol tudtak, lazítottak. Az érettségi sikerült, végig sokat tanultam. A tanulmányaimat pszichológia szakon szeretném majd folytatni, de egyelőre maradok 13. évfolyamon az iskolában – részletezte István, aki az érettségi vizsgák után sok időt szentelt hobbijának, saját edzőtermében edzett. A nyáron pedig szeretné tovább mélyíteni gitártudását, és elkezdené a spanyol nyelv tanulását is.

– Sajnáltam, hogy nem lehetett igazi ballagásunk, de az érettségik alatt újra találkozhattunk, és a múlt heti bizonyítványosztásnál elbúcsúzhattunk egymástól – mondta végül.