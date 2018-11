Elbontják a régi kertmozit, és új szabadtéri színpadot építenek a Szelidi-tónál

Folyamatosan nő a megye egyik legkedveltebb üdülőhelyének, a Szelidi-tónak a látogatottsága, amit Dunapataj vezetése további nagyszabású beruházásokkal igyekszik fokozni.

Néhány héten belül kezdődik az idén elnyert több százmilliós projekt kivitelezése, hogy a jövő évi szezonra minden készen álljon.

– Elbontjuk a régi kertmozi épületét és építünk egy új szabadtéri színpadot, lelátóval, vendéglátóhellyel, mosdókkal, információs helyiséggel. A strandon a játszóteret is bővíteni fogjuk – nyilatkozta a hamarosan induló projektről Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere. – Azt az utat is szeretnénk felújítani, ami önkormányzati kezelésben van: a szakmári elágazástól az üdülőterület központjában lévő Szittyó térig – határolta be, megjegyezve, hogy további parkolók kialakítását is tervezik.

A beruházás előkészítése, például a fent írt ingatlan alapozása – ha az időjárás engedi – már november második felében elindul, majd több ütemben minden elkészül, a várakozások szerint június közepére, vagyis a következő szezon kezdetére.

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata minden erejével igyekszik fejleszteni a hozzá tartozó Szelidi-tó környezetét, amire jó okuk van: az üdülőfalu egyre látogatottabb, ahogy haladnak a beruházásokkal. Dusnoki elárulta: az idei szezon annak ellenére hozott rekordlátogatottságot, hogy lényegében július közepén indult, hiszen csak akkortól volt igazi nyári időjárás. A strandra több mint százezren látogattak el, a szálláshelyekre pedig kétszer annyi foglalás érkezett 2018-ban, mint egy évvel korábban.