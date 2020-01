Elbonthatják és kicsit odébb építhetik meg a buszpályaudvart

Újabb fejezetéhez érkezett a kecskeméti intermodális csomópont régóta húzódó ügye. A Noszlopy Gáspár parki buszpályaudvart a tervek szerint elbontják és a vasútállomás épületéhez közelebb építik újra. A tervezést a budapesti székhelyű UNITEF'83 Zrt. és a kecskeméti VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. nyerte el.

Az intermodális pályaudvar eredeti tervei szerint egy lépcsőzetesen emelkedő tér vezetett volna fel a vasúti pályaudvarhoz, alatta közel száz gépkocsit befogadó parkoló kapott volna helyet, a sínek felett pedig oszlopokon nyugvó, keskeny kiszolgálóépület ívelt volna át hídként a túloldalra, a hunyadivárosi Baross utcába. Az volt az elképzelés, hogy a csomópont lesz a helyi és helyközi buszközlekedés központja is, miközben a Széchenyi térről teljes egészében kikerülnek a buszok, azaz itt megállóhely se lesz.

Aztán 2016 márciusában jött a fordulat: kiderült, hogy bár több száz millió forintból elkészültek a tervek, végül nem épül meg a látványterveken sokszor bemutatott épület, mert a kivitelezéshez még külön kellett volna pályáznia a városnak. Akkor rákérdeztünk az önkormányzatnál, lesz-e intermodális csomópont, vagy sem? A válaszból kiderült, hogy a fentebb leírt formában nem, helyette egy kisebb volumenű, de az intermodális feltételeket kimerítő csomópontot alakítanak ki.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tavaly nyáron új közbeszerzést írt ki a tervezésre. Ennek eredményét a NIF csütörtökön közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. Egy ajánlat érkezett be, mégpedig a budapesti székhelyű UNITEF’83 Zrt. és a kecskeméti VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. alkotta konzorciumtól. A tervezési díj nettó 489 millió forint.

Azt a kiírás során továbbra is tényként kezelték, hogy a Széchenyi téri buszállomás megszűnik. A nyerteseknek egyrészt a Noszlopy Gáspár parki helyi és helyközi buszpályaudvar elbontását és a vasútállomás épületéhez közelebbi kialakítását kell megtervezniük. Emellett egy új kiegészítő utasforgalmi épület is létesül. A buszpályaudvari részen építenek egy 200 négyzetméteres utasvárót és több, kisebb méretű „üvegdoboz” fedett-zárt várakozót. 21 helyközi és 16 helyi járat parkolását fűrészfogasan elhelyezkedő megállóhellyel biztosítanák, és egy kisebb sofőrpihenő helyiséget is felhúznának.

A körúthoz közelebb új, 200 férőhelyes új P+R parkoló lesz, ennek megtervezése is a nyertes ajánlattevők feladata, akárcsak az idevezető úté a Nagykőrösi út tengelyében, és egy 200 bicikli tárolására alkalmas parkolóé is.

A projekt része a vasúti sínek fölött húzódó, 150 méter hosszú, 7 méter széles kerékpáros és gyalogos felüljáró a Hunyadiváros felé. Az előírás szerint ezt akadálymentes rámpával, térvilágítással és kamerarendszerrel szükséges megtervezni, optimális elhelyezése érdekében a jelenlegi postaépület bontásra ítéltetett.

A pályázati kiírás kiterjedt a vasútállomásra is, ennél a cél egy “új, többfunkciós közlekedési felvételi épületet” kialakítása. Felújítanák a külső homlokzatát, tetőhéjazatát, gépészeti és villamossági rendszerét, kicserélnék nyílászáróit, a belső részeken elbontanák az utólagos hozzáépítéseket, ahol kell, új átjárókat nyitnának. 180 négyzetméteren a posta, másik 150–200 négyzetméteren a buszközlekedéshez kapcsolódó helyiségek kaphatnak helyet. Követelmény még, hogy az utastájékoztatás fejlesztése érdekélben az intermodális csomópont teljes területén, minden szintjén audio és vizuális tájékoztató rendszert kell megtervezni.