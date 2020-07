Elballagtak a nyárlőrinci óvodások

Nem a megszokott helyen és időben tartotta ballagási ünnepégét a nyárlőrinci óvoda. A járvány miatt ezúttal a művelődési ház nagytermében búcsúztak el szombaton délelőtt az óvodától.

A gyerekek bevonulása után Almási Barbara intézményvezető köszöntötte a ballagó óvodásokat. Amint az iskolákban is szokás, az intézménytől most búcsút mondó gyerekek tarisznyát is kaptak, melyeket a szülői közösség tagjai akasztottak a vállukra, az óvodától pedig alkalomhoz illő ajándékot vehettek át. Ezt követően a gyerekek kis műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek, majd az óvó nénik búcsúztak el a gyerekektől. A szülők nevében Kiss Ilona köszönte meg az intézmény dolgozóinak munkáját.

Amint azt Almási Barbara elmondta, a nagycsoportos gyermekek tehetséggondozása az óvodában két tehetségműhelyben zajlott. A Kincskereső Térbeli-Vizuális Műhelyt Mohácsi Gézáné, a Zenemanók Zenei Tehetségműhelyt pedig Bujdosó Brúnóné vezette. Ők oklevelet adtak át a gyerekeknek. Almási Barbara a szülői szervezet elköszönő három tagjának, Kiss Ilonának, Tóthné Tóth Ritának és Molnár Tamásnak is megköszönte a munkáját. Az ünnepség záróakkordjaként, a gyerekek virággal köszöntötték édesanyjukat, egy ölelés kíséretében.