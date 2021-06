Együttműködik a Kecskeméti Neumann János Egyetem és az ELTE

Oktatási együttműködési megállapodást kötött hétfőn a kecskeméti Neumann János Egyetem (NJE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE).

Dr. Fülöp Tamás, az NJE rektora a campus oktatási épületében hétfőn tartott sajtótájékoztatón felidézte: mikor 2016-ban felmerült a lehetősége, hogy a kecskeméti felsőoktatás a gazdaságtudományi képzéssel bővülhet, sokan azt gondolták, ez egy nagyon összetett és rendkívül hosszadalmas feladat lesz.

– Az élet azonban nem így hozta, az egyetem akkori vezetése jól ragadta meg a történelmi lehetőséget, az intézmény pedig örömmel adott otthont a műszaki egyetemről érkező kollégáknak, akik megalapították ezt a kart – mondta el a rektor, hozzátéve: a szolnoki főiskola integrációja, az ottani gazdaságtudományi kar oktatói állománya lehetővé tette a gyors elindulást, a szakok akkreditációja sikeresen megtörtént, elkezdődött az alap-, majd a mesterképzés is. Kiemelte, a szokatlanul rövid elindulási idő hátterében a kar vezetésének és oktatóinak professzionalizmusa, nyitottsága és a kecskemétiek befogadókészsége állt, de a sikertörténethez kellett a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíj programja és a partnerek támogatása is.

Az együttműködés kapcsán dr. Fülöp Tamás elmondta: itt helyben ez mindig azt jelentette, hogy partnerségben értéket teremtenek, közös célokért dolgoznak, valami maradandót alkotnak.

Véleménye szerint a kecskeméti egyetem most a maga eszközeivel hozzá tud járulni ahhoz, hogy az ELTE új Gazdaságtudományi Kara a hazai gazdaságtudományi képzés egyik legeredményesebb helyszíne legyen. Kijelentette, a két egyetem között megállapodás példaértékű, a kölcsönösségre és a bizalomra épül, és más felsőoktatási intézmények számára is követendő lehet. Az NJE céljai között szerepel Kecskeméten a már működő szakok megerősítése, bővítése és az oktatói állomány fejlesztése.

– El kell mondanom, hogy komoly irigységgel tölt el, amit itt láttam-hallottam, hiszen nemcsak a jelenlegi infrastrukturális feltételek egészen kivételesek, akár országos-nemzetközi szinten is, hanem az elképzelések, tervek is rendkívül imponálóak – ezt már dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja mondta, aláhúzva, hogy számukra is rendkívül fontos a kecskeméti egyetemmel való együttműködés. Úgy véli, noha tipikusnak mondható, hogy egyes oktatók több egyetemen tanítanak, hasznosabb, ha megállapodások jönnek létre etéren az intézmények között, hiszen egyfajta minőségbiztosítást jelent minden fél számára.

Az ELTE kancellárja arról is beszélt, hogy nagy sikertörténet a nemrég karrá átalakult Gazdálkodástudományi Intézet.

– Nekünk is fontos kapcsolatot jelent, hogy egy már alapítványi formában működő egyetemről is közvetlen benyomásokat szerezzünk, az itt megjelenő fontos tapasztalatok a mi működésünket is tudják segíteni és támogatni – jelentette ki dr. Scheuer Gyula.

– A fenntartható működés és maga a növekedés nem opció, hanem üzleti cél, mindannyiunk érdeke – mondta dr. Csizmadia Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány elnöke, aki szerint a kecskeméti egyetem előtt álló legfontosabb kihívás, hogy Magyarország egyik legvonzóbb jövő képességgel rendelkező egyeteme legyen.