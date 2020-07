Együttműködést kötött a Bajai Szent Rókus Kórház és a Csíkszeredai kórház

Kórházak közti megállapodást írtak alá a Bajai Szent Rókus Kórházban csütörtök délután.

Az eseményen részt vett Bakó András alezredes, kórházparancsnok és Solti László zászlós, akik a vírusjárvány kezdetétől Baján tevékenykednek.

Dr. Tóth Gábor főigazgató főorvos és Zsigó Róbert államtitkár , Baja és a térség országgyűlési képviselője emlékplakettet adott át a két katonának, és megköszönték a segítségüket. A főigazgató főorvos elmondta, nem titkolja, fegyelmet tanultak a katonáktól.

Bakó András parancsnokról megtudtuk, hogy tősgyökeres pestiként megszerette a vidéki életet, a várost, és nagyon jól érezte itt magát. A kórházparancsnok augusztus elsején elhagyja Baját, lejár a mandátuma, de Solti László még marad, reményei szerint szeptemberig, őt Cegléden várja a családja. Mindketten pozitív élményekről számoltak be a bajai kórházban eltöltött munkájukról és a kezdeti fogadtatásról is.

A következő napirendi pont egy különlegesség volt: dr. Tóth Gábor és elmesélte, hogy 2019 őszén dr. Veress Albert, a csíkszeredai kórház pszichiáter főorvosa Magyarországon járt a Bajai Szent Rókus Kórház tudományos konferenciáján.

A főorvos úr felvetette egy esetleges koprodukció lehetőségét a bajai és a csíki kórház között, melyet örömmel fogadott dr. Tóth Gábor.

A csíkszeredai főorvos hazavitte a jó hírt, majd teltek a hónapok és tavasz folyamán telefonáltak Székelyföldről, érdeklődtek, hogy áll-e még az együttműködési ígéret. Természetesen pozitív választ kaptak. A csíkszeredai kórház elküldte az együttműködési megállapodás tervezetét, melyet a bajaiak elfogadtak. Az eredeti terv szerint az együttműködési megállapodás aláírása Csíkszeredán történt volna, de ez a megváltozott járványhelyzet miatt videokonferencia keretében történik meg most szombaton.

Az együttműködés célja a tudományos és dolgozói cserék, egymás megismerése és nem utolsó sorban a magyarság ottani segítése. A Csíkszeredai megyei kórház és struktúrájában hasonlít a bajai kórházéhoz – tudtuk meg dr. Tóth Gábor főigazgató főorvostól.

Zsigó Róbert államtitkár hozzáfűzte, hogy emlékszik arra az időre, amikor március végén találkoztak Baján a kórház parancsnokával, mostanra kiderült volt értelme a dolognak, ez a rendszer bevált és ő is megköszönte mindenki munkáját.

A csíkszeredai együttműködésről elmondta, hogy a Bajai Szent Rókus Kórház mára már elég erős ahhoz, hogy másokon is tudjon segíteni, nyilván tanulni is lehet. De a kórháznak van kapacitása tudása arra, hogy az Erdőszentgyörgyi Kórház mellett egy másik székelyföldi kórházzal is kapcsolatot tudjon tartani, az ottaniakon is tudjon segíteni, ez nagyon nagy dolog és sok sikert kívánt a közös munkához.