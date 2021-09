Együttműködési megállapodást írt alá a művészeti egyetem és a népfőiskola

Együttműködési megállapodást írt alá a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) és a Lakitelek Népfőiskola vasárnap, a Hungarikum Liget Széchenyi termében. A két szervezet számos területen működik együtt a jövőben.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány önmagából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke üdvözölte az együttműködést és rámutatott azokra a területekre, ahol az együttműködés ténylegesen megvalósul. Lezsák Sándor Klebelsberg Kunót idézve elmondta: jellemző volt, hogy hazánkban a kiválóságokból gyököt vonnak, pedig négyzetre kellene emelni őket. – Ez a felelőssége egy egyetemnek és a népfőiskolának, a kiválóságokat négyzetre emelni. Ahhoz pedig meg kell találni és ismertetni őket – hangsúlyozta az elnök. Elmondta, hogy

az együttműködés egyik feladata, hogy vendégül lássák a népfőiskolán az egyetem kiváló oktatóit és hallgatóit,

emellett igyekeznek olyan helyzeteket teremteni, akár pályázatokkal is, melyekbe fiatalokat vonnak be, például egyetemi előkészítő tanfolyam formájában. Kiváló lehetőséget biztosítanak az együttműködésre az Értékfeltáró Kollégiumok is, ahol a hallgatók benyomást szerezhetnek a Kárpát-medencei magyarok lakás- és formakultúrájáról, illetve a MOME javaslatai alapján speciális Értékfeltáró Kollégiumokat is szervezhetnek.

Együttműködésük kiterjedhet még a Sára Sándor filmszemle megszervezésében és lebonyolításában is. Lezsák Sándor kiemelte: a Neumann János Egyetem Alapítvány kurátoraként a két egyetem együttműködésének katalizátora is lehet.

Fülöp József, a MOME rektora elmondta, hogy egyetemük a kreativitás és az innováció eszközeivel immár 140 éve dolgozik azon, hogy a hétköznapok élhetőbbé, hatékonyabbá és előremutatóbbá váljanak. Hangsúlyozta: a technológia olyan sebességgel fejlődik, amit nehéz követni és ebben a gyorsan változó világban fontos feladat személyként és nemzetként olyan értékeket találni, melyek kapaszkodót jelenthetnek.

Kárpáti Árpád, a népfőiskola kapcsolattartója az aláírást megelőzően elmondta, hogy az együttműködési nyilatkozat szerint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tevékenysége, képzési portfóliója, elért eredményei és együttműködő partnerei révén a Kárpát-medencében és nemzetközi viszonylatban is meghatározó felsőoktatási intézménye a művészetek, a design és a kreativitás oktatásának.

A lakiteleki népfőiskola pedig az ország egyik meghatározó szellemi, kulturális központja.

A lakiteleki népfőiskola kiemelt feladatának tekinti a kárpát-medencei magyarság szellemi és kulturális értékeinek feltárását, a hagyományok ápolását, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápol a kulturális identitás megőrzése érdekében.

A felek meggyőződése, hogy a népfőiskola és az Egyetem hatókörében létrejött és létrehozandó kapcsolati rendszereinek működtetése közös akaratuk és érdekeik mentén tehető hosszú távon is a Kárpát-medencei magyarság számára eredményessé.

A megállapodás célja, hogy hosszú távon sikeres kapcsolati hálót teremtsen a kultúraközvetítés, a hagyományőrzés és kutatás-fejlesztés és az innovációs együttműködések, valamint a felnőttképzés és a felsőoktatás között.

Kárpáti Árpád hozzátette: a két szervezet más-más területen bír jelentős kapcsolatrendszerrel, de ennek fontos szerepe lesz az értékközvetítésben és a kultúraátadásban.

Az együttműködés első konkrét programja, az Innováció Kollégium már megvalósult, melyet a hétvégén tartottak meg a népfőiskola és az egyetem munkatársaival, illetve hallgatóival. A példaképek és kreativitás tematikájára fűzték fel az első Kollégium előadásait, de előkerült a társadalmi felelősségvállalás kérdése is, fizikusok,és mérnökök érintették az űrkutatás és a fenntarthatóság kapcsolatát is. Ezzel kapcsolatban ellátogatott Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos is.