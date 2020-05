Egységes koncepció született a térség fejlesztésére

Font Sándor országgyűlési képviselő törvénymódosító javaslatát is figyelembe véve, Kalocsa és a környező települések szempontjából fontos döntést hozott az Országgyűlés május elején.

Az Országgyűlés a Paks II. beruházáshoz kapcsolódva létrehozta a Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget. Ezt három megye 99 települése alkotja. A Duna bal partjáról Kalocsa és további 28 Bács-Kiskun megyei település tartozik bele. A hírről Font Sándor, a kalocsai választókörzet országgyűlési képviselője adott tájékoztatást a sajtónak.

– Varga Mihály és Süli János miniszterekkel konzultálva módosító indítványt nyújtottam be a törvénytervezethez, amelyet az Országgyűlés elfogadott, hogy a térség fejlesztési elképzeléseit egységes koncepcióban lehessen kezelni, kidolgozni. Nem kérdéses, ebből a szempontból nekünk a Duna bal parti települései a fontosak – mondta.

A képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Paks II.-vel kapcsolatos további fontos hír: az állami tulajdonban lévő PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Kft. két közbeszerzést írt ki. Az egyiket a közel 3200 lakóegységet magában foglaló, az új atomerőmű építésében közreműködő humánerőforrás elhelyezésére szolgáló „konténerváros”, valamint a Kalocsán immár a PIP Kft. tulajdonában lévő Foktői úti laktanya mintegy 3000-3500 munkás elszállásolására való alkalmassá tételének megtervezésére. Az elszállásolandók teljes létszáma csúcsidőben várhatóan 10-12 ezer fő lesz.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint tervezési feladatokra 6,8 milliárd forintot, az ehhez kapcsolódó másik hirdetményben a tervellenőrzési feladatokra 561 millió forintot irányoznak elő.

– Az összesen 7,3 milliárd forint értékben kiírt közbeszerzés csak ahhoz képest látszik hatalmas összegnek, hogy az a tervezési, tervellenőrzési feladatokról szól. Ám az uniós közbeszerzési értesítőből az is kiviláglik, a tervezői, ellenőrzési munka óriási alapterületet, szerteágazó feladatokat foglal magában – nyilatkozta Font Sándor országgyűlési képviselő.

Ezekről a feladatokról szólva a honatya elmondta, hogy minimum 116 ezer négyzetméter alapterületen több mint 3100 lakóegység, 28.300 négyzetméter alapterületen iroda, 21 különálló, összesen legalább 230 ezer négyzetméter alapterületű épület fog megépülni. Továbbá 15-20 különálló építési beruházás fog egyidejűleg megvalósulni.

A kalocsai laktanyát is érinti a fejlesztés, ahol 10-15 különálló épület és ahhoz kapcsolódó közmű- és közlekedési beruházás építése zajlik majd. A közbeszerzésben olyan távvezetékek kiváltása, utak építése, valamint felújítása is szerepel, melyek az atom­energia-törvény hatálya alá tartozó létesítmények. A fentieken túl 85.500 négyzetméter alapterületen ipari vagy logisztikai csarnok is épül, valamint 700 ezer négyzetméteren legalább húsz kilométer hosszú gravitációs szennyvízcsatorna és legalább húsz kilométer hosszú ivóvíz-gerinchálózat, melyben Kalocsa szintén érdekelt.