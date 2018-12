Egyre többen keresik a különleges halakat

Sok család asztalára kerül karácsonykor hal. Természetesen a bajaiak az év más szakában is gyakrabban esznek halat, de ezekben a napokban ott is ötszörösére ugrik a kereslet. A kecskemétiek viszont már nem csak a halászlének valót keresik a piacon: a különleges halak, a tenger gyümölcsei iránt is megnőtt az igény.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor! Még mindig a ponty a legnépszerűbb a karácsonyi vacsorához, de sokan a tengeri halakat és a tenger gyümölcseit részesítik előnyben az ünnep idején is Kecskeméten. – Természetesen nincs olyan kereslet irántuk, mint a pontyok iránt, de az ünnepek közeledtével a tengeri halak iránt is nő az igény. Ünnepek idején is főként azok a halfogyasztók keresik nálunk a különleges fajtákat, akik év közben is visszajáró vásárlóink – mondta Geiszt Ákos, a Kecskeméti Piaccsarnokban üzemelő Ficánka-Hal Kft. munkatársa. A különlegesebb fajták közül a lazac a legkeresettebb, de egyre népszerűbb a vöröstonhal-filé és a garnélarák is. Kevesen, de stabilan vásárolják az olyan ritkább fajtákat, mint a lepényhal, az ördöghal, a vajhal és a rombuszhal vagy a puhatestűeket, mint a tintahal, vagy a polip. Mivel a lazac a legnépszerűbb, esetében tapasztalható a legnagyobb keresletnövekedés is az év végi ünnepek közeledtével, a rendes eladás mintegy háromszorosára nő, hetente 120 kilót adnak el belőle. Az összforgalom 10 százalékát teszik ki a tengeri halak, 50 százalékát a ponty. A ponty után második legtöbbet eladott halfajta az afrikai harcsa. Sokan a pontyból készült karácsonyi halászléhez is tesznek belőle. – A kereslet növekedéséhez hozzájárul az interneten széles körben található receptek sokasága és az is, ha egy-egy főzős műsorban valamelyik híresség tengeri halból készít ételt – mondta Geiszt Ákos és hozzátette, hogy az emberek egyre bátrabban próbálnak ki rendhagyó recepteket. Baján több mint egy tucatnyi halbolt igyekszik kielégíteni a fogyasztói igényeket, köztük több évtizedes múltra visszatekintő, törzsvásárlói körrel bíró üzletek, valamint hasonló szándékkal nyitottak. A többgenerációs családi vállalkozások közé tartozik az Andó Halbolt is. – Ilyenkor őrület van – fogalmaz tömören Andó Tamás az ünnep előtti állapotokról. Tapasztalata szerint az átlagos fogyasztó 3 kilogramm halat vásárol, főként pontyra van igény és ezt már időben igyekeztek megrendelni a törzsvásárlók. Náluk emellett kárász és harcsa szerepel a kínálatban, sokan a haladagjukat extra fejjel, illetve halszeletekkel kiegészítve kérik. Persze ilyenkor azoknál is kerül hal az asztalra, akik egyébként nem rajonganak érte és az errefelé szokásosnál ritkábban fogyasztanak halat. A másik serpenyőbe kerülhetnek viszont az évzáró céges rendezvények, egyéb összejövetelek, ezek tovább növelik a forgalmat, náluk a legnagyobb ilyen tétel egy 24 kilogrammos rendelés volt. – Egy átlagos hétvége forgalmának többszörösére ugrik az ünnep előtt az igény, akár ötszörös szorzóval is számolhatunk. A júliusi halfőzésnél is több hal fogy ilyenkor, ebben nyilván szerepük van a hagyományoknak és a vallási előírásoknak, szokásoknak – mondja a halas. A békacombra is van igény Az élő ponty kilója 1150 forint, de szeletelve viszik leginkább, aminek 2100 forint a kilónkénti ára. A pikkelyezett lazacfilé kilója átlagosan 3500, de a lazacnak heti tőzsdei ára van, ami kereslet-kínálat által meghatározott. A tengeri süllő 2790 forint, a garnélarák kilója 5000, a vörös tonhalé 5900 forint. Meglepő módon békacombra is van igény, melynek kilónkénti ára 4500 forint. A rombuszhal 4900, a vajhal 3900 forintért kapható.