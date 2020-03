Egyre több rémhírt terjesztenek a koronavírussal kapcsolatban

Az elmúlt napokban több hamis információ is megjelent a közösségi oldalakon a koronavírussal kapcsolatban Kiskunhalasról. Fülöp Róbert polgármester arról tájékoztatott, hogy valamennyi esetben dokumentálják a valótlan állításokat, amelyek alkalmasak lehetnek a rémhírkeltésre és továbbítják a rendőrségnek.

„Lezárják Kiskunhalast a polgármester rendeletével és az utcán lévő 65 évesnél idősebbeket hazakíséri a hatóság (katonák, rendőrök, tűzoltók, rendészek). Ha ugyanazt a személyt másodszor az utcán találják, 500 ezer forint pénzbírságra büntetik…” – írta egy vidéken élő nő a közösségi oldalán. Mire a bejegyzés eljutott Kuris István László alpolgármesterhez, már több mint négyszázan megosztották. Amikor a város alpolgármestere figyelmeztette a közösségi oldalon az illető hölgyet, hogy ez bizony rémhírterjesztés, a nő kioktatta az alpolgármestert és közölte vele, hogy nem az. Az illető csak azt követően volt hajlandó letörölni a közösségi oldaláról a bejegyzést, hogy a városvezető kilátásba helyezte, hogy ellenkező esetben jelenteni fogják a rendőrségen. A nő később külön közleményben kért elnézést az alpolgármestertől és arra kérte azokat, akik megosztották a bejegyzését, hogy töröljék mielőbb A nő arra hivatkozott, hogy az információt a Kiskunhalason élő férjétől és a lányától kapta, ezért tette közzé.

Egy másik esetről is beszámoltak a halasi városházán: egy illető azt terjesztette a közösségi oldalán, hogy péntektől kijárási tilalom lesz Kiskunhalason. Azt is írta, hogy előző nap délután náluk is kiderült, hogy volt egy fertőzött pár, akik jártak néhány helyen nemrégiben és ott is fertőztek. Amikor a hozzászólók felhívták a figyelmét arra, hogy emberek vannak Kiskunhalason az utcán, és valótlanságokat állít, úgy reagált, hogy felelőtlenek és mindegyiket fejbe lőné.

Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere arra figyelmeztetett, hogy súlyosan elszaporodtak az interneten a különböző rémhírek. – Akik ezeket terjesztik, és azok, akik útjára indítják: bűncselekményt követnek el. Minden esetben (ma már több alkalommal) ezeket azonnal jelezzük a rendőrségnek! Nekik is és nekünk is sokkal, de sokkal fontosabb dolgaink vannak most, mint hogy néhány bajkeverő agymenésével foglalkozzunk. Szépen kérem Önöket, hogy a helyi szintű döntések kapcsán az oldalam mellett csak a hiteles és legálisan működő hírportálokat tekintsék hiteles forrásnak, országosan pedig a hivatalos oldalt. – reagált közleményében a város vezetője.

