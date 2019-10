Egyre népszerűbbek a külföldi webáruházak a magyarok körében

Az utóbbi években egyre nagyobb szeletet szakít ki a kiskereskedelmi adásvételből az online értékesítés. Azonban az interneten vásárlók nem csak magyarországi, hanem külföldi webáruházakban is egyre szívesebben költenek. Vajon minek köszönhető ez a nagy lelkesedés, ami az online pénzköltést megsokszorozta?

A legfrissebb statisztikai adatok alapján ugyanis a magyarok egy-egy online vásárlás során átlagosan 11.000 forintos kosárértékkel zárják a tranzakciókat. Ráadásul az egy főre jutó online rendelések száma is 7%-ot növekedett és elérte a 12 darab rendelést fejenként. Így kiszámolható, hogy éves szinten, átlagosan 133.000 forintot hagyunk a virtuális pénztárakban.

Érdekes módon ma már nem csak elektronikai termékeket, kisebb-nagyobb háztartási gépeket, ruházati árucikkeket és drogériai termékeket rendelünk online, hanem háztartási szereket és élelmiszert is. Bár sokan választják az offline üzletben való személyes átvételt, egyre többen vállalkoznak az előre utalásos és futáros vagy postán keresztüli átvételre is.

Ezek a legnépszerűbb magyar webáruházak

Még régen rengeteg online csalásról lehetett hallani, ma már a számítógépen és okostelefonon vásárlók is sokkal nagyobb bizalmat szavaznak meg a webes vásárlásnak. Bár jellemzően utánrendeléssel vásárolunk, egyre többen adják meg bankkártya adataikat vagy utalnak előre a webáruházakban leadott rendeléseikért. Nem csoda tehát, hogy a legnépszerűbb 10 magyar webáruház teszi ki a hazai webes forgalom 35 százalékát. Vagyis a magyarok évente 150 milliárd forintot költenek el online webáruházakban.

A közel 5 milliós sikeres tranzakció, a hazánkban jelen lévő, több mint 5.000 webáruház valamelyikén teljesül. A statisztika rámutatott arra is, hogy Magyarországon, az online kiskereskedelem növekedési üteme közel háromszorosára nőtt a teljes kiskereskedelmi forgalom bővülésének. Köszönhetően az offline és online világ egyre erősebb összefonódásának. Ezért is nem meglepő, hogy a legnépszerűbb 10 magyar webáruház mögött általában van fizikai üzlethelyiség és személyes átvételi lehetőség is.

A legfrissebb adatok alapján a lista legelső helyére az eMAG került, amely hamarosan összeolvashat a lista második helyén szereplő Extreme Digitallal. Amely a magyar kézben lévő online kereskedelem egyik legmeghatározóbb szereplője volt az utóbbi évek során is. Szintén elektronikai termékei repítették a dobogó harmadik helyére a Media Marktot, akit az Alza, a 220Volt és az iPon webáruházak követnek. Őket a Magyar Telekom és a TESCO követi a 7. és 8. helyen, majd a TOP 10-es webáruház listát az Aqua és a Libri-Bookline online értékesítési felülete zárja.

Magánszemélyek és vállalkozások is imádják a külföldi webáruházakat!

A magyar cégek is rákaptak a külföldi webáruházból való árubeszerzésre, taglalta a GKI Digital egyik idei becslésében. A 2019-es statisztikai adatok alapján, mintegy 4.500 vállalkozás érdekelt valamelyik hazai vagy nemzetközi online piactéren. Azonban nem csak cégek szerzik be külföldről termékeiket, amelyeket legtöbbször tovább értékesítenek, hanem közvetlenül magánszemélyek is.

A legnépszerűbb külföldi webáruházak egyértelműen az Amazon, az Aliexpress és a Wish, de a Microsoft és az Apple is igen közkedvelt. Ezen külföldi webáruházak mindegyike tulajdonképpen egy-egy online piactér is egyben. A világ 18 legnagyobb webes piactere pedig már összesen több, mint 1 billió dollár értékű árut forgalmaz évente. 2020-ra úgy becsülik, hogy ezek a webáruházak az online értékesítés közel 40%-át fogják realizálni.

Az online piactér a klasszikus webáruháznál abban különbözik, hogy webes „plázaként” több cég számára nyújt felületet termékeik értékesítésére, így nem csupán egy cég áll a termékpaletta mögött. A legnépszerűbb külföldi webáruházak pedig legtöbbször ingyenes szállítással is kecsegtetnek a rendkívül kedvező árak mellett. Ez pedig tovább növeli a vásárlási kedvet annak ellenére is, hogy sokszor heteket vagy akár hónapokat is kell várni egy-egy termékre.

Nagy előny továbbá, hogy a meg nem érkezett, hibás vagy téves áru esetén a vételárat megtérítik igen gyorsan. Ezzel sajnos többen vissza is élnek, de az óriási forgalom miatt ezt gond nélkül el tudja viselni a sok külföldi cég.

Forrás: webaruhazkeszitesarak.hu