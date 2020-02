Egyre kevesebb a kimaradt busz és a késés Kecskeméten

Januárban volt olyan hét Kecskeméten, amikor a közel 8 ezer helyi buszból egy sem maradt ki – tudtuk meg Hári Ernőtől, a helyi buszközlekedést január 1-jétől irányító Kecskeméti Közlekedési Központ ügyvezetőjétől.

Mint arról többször beszámoltunk, 2018 decemberében a közgyűlés megszavazta, hogy az önkormányzat a felmerülő problémák – főleg az indokolatlan költségigények és a romló színvonal – miatt ne hosszabbítsa meg szerződését a DAKK Zrt.-vel. Ezután pedig megalakult az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (KeKo) a helyi buszos személyszállítás tervezésére, szervezésére, irányítására. A cég feladata, hogy a közgyűlés által korábban gyakorolt feladat- és hatásköröket professzionális gazdasági szereplőként átvegye. A cég nyáron kiírta a pályázatot a helyi buszos személyszállításra, ajánlatot csak a MOL többségi tulajdonában lévő ITK Holding Zrt. egyik tagvállalata, az Inter Tan-Ker Zrt. nyújtott be, így a KeKo velük kötött szerződést a 2020. január 1-jétől 2029. december 31-ig terjedő időszakra.

Azt a városvezetés, valamint a KeKo és az Inter Tan-Ker is hangsúlyozta, hogy a kezdeti, átmeneti időszak nem lesz könnyű, szükség lesz az utasok türelmére és megértésére. Megírtuk, hogy az év rögtön nehézségekkel kezdődött az új szolgáltató-cégpáros számára. A Volánbusz ugyanis a személyszállítási törvény alapján kiszámolt díjnál nagyságrendekkel – úgy tudjuk, körülbelül huszonötször – többet kért a Noszlopy parki pályaudvar használatáért az Inter Tan-Kertől. Így nem jött létre használati szerződés a pályaudvarról, a helyi buszoknak pedig év végén gyorsan megállóhelyeket kellett keresni a közelben. Végül az önkormányzat segítségével a vasútállomás előtt jelöltek ki a hangsúlyozottan ideiglenes kocsiállásokat, a buszokra azóta itt tudnak felszállni az utasok.

Volt bőven kihívás és feladat

Rengeteg volt a KeKo feladata, így például a buszvezetők oktatása, felkészítése, a Mercedes-Benz hibridhajtású autóbuszok átadás-átvételének lebonyolítása a Volánbusz Zrt.-vel, a buszok műszaki és alkalmassági felülvizsgálata. A menet- és bérletjegy-árusítás érdekében közel 60 vállalkozással kellett egyeztetést folytatniuk, majd szerződést kötniük, közben az utazási igazolványokat is legyártatták.

Hári Ernő, a KeKo ügyvezető igazgatója elmondta: ugyan küzdöttek bőven kihívásokkal, a sok munka azonban véleménye szerint meghozta eredményét, és úgy véli, összességében jelentősebb problémák nélkül sikerült elindítaniuk a buszjáratokat január 1-jével.

– Partnerünkkel közösen eltökélt szándékunk, hogy a korábbinál jóval magasabb szolgáltatási színvonalat tudjunk folyamatosan biztosítani. Ez sok apró, de nagyon fontos dologban jelenik meg, például hogy a téli reggeleken a buszokon tisztaság és meleg fogadja az utasokat. Ez nem túlzó elvárás, reményeink szerint hosszú távon is teljesülni fog – fogalmazott Hári Ernő.

Vannak késések, de javul a tendencia

Az ügyvezető kijelentette, a járatok pontos közlekedésére nagy hangsúlyt helyeznek.

– Nem kell szépíteni, az első napokban maradtak ki ugyan járatok, de ezek száma január első felében összesen 7 volt, míg korábban ennek többszöröséről is voltak információink. Januárban volt olyan hetünk, amikor a hét nap alatt a csaknem 8 ezer járatból egyetlen egy sem maradt ki. Késések természetesen előfordulnak, főleg a reggeli csúcsforgalomban, de ezen a helyzeten sajnos mi sem tudunk segíteni. Egy átlagos iskolai napon 1200 járat közlekedik Kecskeméten, ebből nyilvántartásunk szerint például január 29-én összesen 56 késett 5 percnél többet, míg január 30-án 73, pedig akkor reggel a jeges utak és a város több pontján történt balesetek is nehezítették a közlekedést. Azaz a járatok 94 – 95 százaléka nem késik 5 percnél többet, ez pedig úgy vélem, indulásként jó teljesítmény, és javuló tendenciáról beszélhetünk – nyilatkozta Hári Ernő.

Korszerű forgalomirányítási rendszer

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy év elejével új vonalakat is bevezettek, mégpedig a tavaly elvégzett lakossági felmérés adataira alapozva (7000 értékelhető válasz érkezett be). A Vacsiköz felé közlekedő új 169-es és 916-os járatokkal kapcsolatban több bejelentést kaptak késésekről, ezen a téren gyors forgalomszervezési intézkedésekre volt szükség. A MÁV ugyanis decemberben hirdette meg új menetrendjét, ennek következtében egy InterCity vonat 5 perccel előbb érkezett meg a Ceglédi úti vasúti átjáróhoz, így az arra járó buszokat gyakran megfogta a sorompó, nem tudták tartani az előre eltervezett menetidőt. Mikor erre a problémára fény derült, átszervezték a buszok napi feladatvégzését, és ezáltal csökkentek a késések.

– Korszerű, és valós idejű adatok felhasználását lehetővé tevő forgalomirányítási rendszerünk segítségével kollégáink egyszerre látják az összes várost járó buszt, és szükség esetén azonnal be tudnak avatkozni, mentesítő járatot tudnak kiküldeni vagy utasítást adnak az autóbuszvezetőnek – folytatta a KeKo ügyvezetője.

Év elején több olyan jellegű panaszt lehetett hallani, hogy hiába nyomta meg az utas a leszállásjelzőt, a buszvezető nem nyitotta ki az ajtót. Mint kiderült, ez azért fordulhatott elő, mert a MAN típusú autóbuszokon a gombokat hosszabban (két három másodpercig) kell nyomva tartani, különben a sofőrnek nem jelez a rendszer a leszállási szándékról. Mindez eleinte szokatlan lehetett az utasoknak, de azóta már matricák is felhívják rá a figyelmet.

Köszönik az észrevételeket

Hári Ernő kitért arra is, hogy az utasoktól nagyon hasznos bejelentéseket kapnak, konkrét időpontokkal, rendszámokkal, így gyorsan, hatékonyan tudnak reagálni, minderről pedig írásban is tájékoztatják a bejelentőt.

– A közösségi közlekedést egy közösség hozza létre saját maga számára. Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás egyre magasabb színvonalon tudjon működni, még kedveltebb és szerethetőbb legyen, és újra elfoglalja méltó helyét az emberek mindennapjaiban, elengedhetetlen a tárgyilagos és interaktív kapcsolat az érintettek között. Így továbbra is nagyon szívesen vesszük az észrevételeket – mondta a buszközlekedést irányító cég ügyvezetője.