Egyre csak gyűlnek a szemétkupacok Kiskunmajsán

Szélmalomharcot vívnak a hatóságok az illegális szemetelőkkel Kiskunmajsán. A határban néhol szeméthegyek tornyosulnak, de már az üdülőfalut is elérte a probléma.

A figyelmeztetések és bírságok ellenére is sokan fittyet hánynak még a saját lakókörnyezetük védelmére is. Tizenkét főre róttak ki hulladékgazdálkodási bírságot a napokban, mert illegális módon helyeztek el szemetet az üdülőfaluban lévő hulladékgyűjtő szigetnél. A háztartásokban keletkezett szemét nem a szelektív tárolókba került, hanem az edényzetek mellé. Mint megtudtuk: a szemetelők beazonosítását a köztéri kamerák felvételei segítették, melyeken jól kivehetők voltak a járművek rendszámai is.

– A vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására – közölte dr. Varga Tímea Gabriella, a város jegyzője. Információink szerint a kirótt bírságok mértéke ötezer forint személyenként.

Az illegális szemetelés évek óta visszatérő probléma Majsán. A helyi közterület-felügyelet csak a múlt évben közel ötszáz figyelmeztető levelet küldött ki és közel kétszázezer forintra bírságoltak. A helyzet azonban alig változik: a város egyes részein, illetve a külterületeken is rengeteg gondot okoznak a szemetelők, és állati tetemek maradványait is látni a határban.

A belvárosban az utolsó két hulladékgyűjtő szigetet február közepén felszámolták. Az alvégben – a Szélső és a Kert utca közötti részen –, valamint a piactérnél lévő szelektív edényzetek bekerültek a Városgazdálkodási Intézmény telephelyére, az Arany utcába. Munkanapokon 6 órától 14:20-ig oda lehet elvinni a szelektíven gyűjtött hulladékot. A szegedi úton, az egykori szovjet laktanya melletti hulladékudvarban is lehetőség van a hulladék leadására. A feltétel ott is annyi, hogy ne legyen tartozása az illetőnek a szolgáltató felé.

A lakosság igénybe veheti az úgynevezett házhoz menő lomtalanítást is. Ezt a szolgáltatást évente két alkalommal, díjmentesen lehet igényelniük az ingatlantulajdonosoknak, ha nincs befizetetlen számlájuk a szemétszállítást végző cég felé. A városban korábban szerveztek lomtalanítási akciókat is, de a kihelyezett konténerek környéke guberálók paradicsomává változott, ami jókora káosszal is járt.

A majsai közterület-felügyelőkkel hétfőn tettünk egy kört a majsai határban és a belvárosban is. Utóbbi helyen is aggasztó néhol a helyzet: a Rózsa utcában például közvetlenül a lakóházak mellett és a kihelyezett kamerák látószögéből kieső területeken is halmozódik a háztartási szemét. A marispusztai határban pedig jártunk olyan tanyánál, ahol már régóta gyűlik a szemét. A háztartási kacatok, műszaki cikkek mellett bontásból származó nyílászárókat is felhalmoztak. A tanya melletti mezőn megnyúzott állatok bőre és levágott lólábak is hevertek szerteszét. Az esetet már jelezték az illetékes közegészségügyi hatóságok felé. Egy másik területen pedig sajátos módon oldották meg a szemételtakarítást: egyszerűen földet dózeroltak a sittre.