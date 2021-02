Egymillió forintos adományt kapott a halasi kórház eszközfejlesztésre

Nagy értékű urológiai és nőgyógyászati orvostechnikai eszköz beszerzéséhez segítette hozzá a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházat a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházát az Akker-Plus Kft. egymillió forintos adománya.

A kiskőrösi vállalkozás a koronavírus-járvány első hullámában is kivette részét a segítségnyújtásból, tavaly tavasszal a halasi kórházat és a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházat is hat darab kávéfőzővel ajándékozta meg. A kecskeméti megyei intézménynek továbbá egy fűthető-hűthető irodakonténert is biztosított a belépésnél történő szűrővizsgálatokra.

Tavaszi, kiskunhalasi látogatásukkor pedig Endrődi Ferenc Pál, az Akker-Plus Kft. tulajdonos ügyvezetője jelezte, hogy nagyobb pénzadománnyal fogja támogatni a kórház „Jobb műszer kevesebb szenvedés” alapítványát.

A folyamatos egyeztetéseket követően Endrődi Ferenc Pál és Szűcs Brigitta Zita, a cég kommunikációs és marketing vezetője pénteken adtak át az adományt.

– Vezetőségünk hisz abban, hogy azoknak a településeknek és régióknak a lakóiért, közösségeiért felelősséggel tartozunk, ahol cégünk üzletei jelen vannak, ahonnan építkezők és vásárlók tízezrei érkeznek hozzánk évente. Igyekszünk így méltón köszönetet mondani az egészségügyben dolgozóknak, mert tudjuk, minden segítségre szükségük van – mondta az ügyvezető.

A kórházi alapítványon keresztül a mostani és a korábbi támogatásoknak köszönhetően egy speciális, a vizelettartási problémák diagnosztizálására alkalmas nőgyógyászati és urológiai közös használatú eszközt vásárol a halasi intézmény.

– Már megkezdtük ennek az eszköznek a beszerzését, hamarosan itt is lesz a kórházunkba. Ráadásul az alapítványukhoz érkezett felajánlásoknak köszönhetően a diagnosztikai eszköz beszerzése mellett, az ehhez kapcsolódó ambulanciát is meg tudjuk majd nyitni, ami azért is fontos, mert széles betegkört, körülbelül harmincötezer embert érintenek ezek a problémák Bács-Kiskun megyében – számolt be a fejlesztés fontosságáról Dr. Szepesvári Szabolcs, a halasi kórház főigazgatója.