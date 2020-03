Egymást segítik tanácsokkal a gyermekükkel otthon maradt szülők

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt bevezetett intézkedések értelmében hétfőtől megváltozott a hétköznapok szokásos menete: a diákok nem járnak iskolába és a legkisebbek döntő többsége sem megy óvodába és bölcsődébe. Az otthon maradó gyermekek felügyeletének megoldása mellett komoly kihívást jelent a szülőknek, hogy a hirtelen sokszorosára nőtt, otthon töltött időben lekössék csemetéik figyelmét. A felnőttek egymást segítve az interneten igyekeznek megosztani hasznos tanácsaikat másokkal.

A 21. századot gyakran emlegetik digitális világként, ahol folyamatosan csökken a személyes kapcsolattartás, hisz életünk egyre több területének színterévé az online felületek válnak. Majd egy világjárvány terjedése elleni küzdelem és a vele járó korlátozó intézkedések megmutatják nekünk, hogy igenis gyakori a társas érintkezés közöttünk és hétköznapjaink jelentős részét valódi térben zajló interakciók jellemzik.

A szülők játszótérre, játszóházba viszik gyermekeiket, a kiskamaszok tanítás után még szívesen töltenek egy kis időt együtt, a fiatalok előszeretettel hívják össze egy-egy lazulós estére barátaikat, sőt a felnőttek is gyakran ülnek be kávézóba, étterembe megvitatni az aktuális történéseket. Mind-mind olyan érintkezés, amit a rendkívüli helyzetben nem engedhetünk meg sem magunknak, sem a gyermekeknek.

Iskoláskorút nevelő családokban most is az az egyik legfontosabb, hogy a fiatal eleget tegyen tanulási kötelezettségének. Ezzel együtt meg kell találni az otthonainkra vagy azok közvetlen környezetére korlátozódó, tartalmas szabadidős tevékenységeket. Kétségkívül a gyerekek energiáját és figyelmét lekötni a legnehezebb, ehhez nyújtanak kézzel fogható segítséget kreatív felnőttek szülőtársaiknak közösségi oldalakon és más internetes felületen is.

Minden bizonnyal a következő hetekben a legtöbb kisgyerekes családban gyakran előkerülnek majd az ecsetek, a színes festékek, a ceruzák, a filctollak, a különféle társas- és fejlesztőjátékok, a kisautók és a játékbabák. Sok szülő hangsúlyozza, ez az időszak kiválóan alkalmas arra, hogy minél többet olvassanak a gyerekeknek, beszélgessenek velük. Be lehet vonni továbbá a kicsiket és nagyokat is a főzésbe, a sütésbe. Az összetartozás érzésének erősítésére pedig kiváló példa, ha fényképalbumokat lapozgatva vagy számítógépen fotókat nézegetve mesélünk a gyereknek a megörökített pillanatokról, megkérdezzük, ő milyen emlékeket őriz egy-egy múltbeli történésről.

Talán az egyik leghasznosabb javaslat azoknak a családoknak, akiknél halomban állnak otthon a gyerekkönyvek és játékok, hogy csak egy részüket hagyja elő a szülő. Így, amikor a csemete megunja az épp aktuális unaloműzőket, az újdonság erejével hatnak majd nála az addig eldugott tárgyak. Több részletre bontva a gyűjteményt akár hetekig tudunk új dologgal szolgálni a gyerekeknek.

Elsősorban lányos anyukáknak segíthet a következő program: a család téli és tavaszi ruháinak átválogatása, a meleg holmikat kiskabátra, átmeneti cipőre cserélni a napi használtban lévő szekrényekben. A már kinőtt, nem használt, de jó állapotban lévő, tiszta ruhákat be lehet dobozolni, hogy később adományként segítse a rászorulókat.

A gyerekek mozgásigényét nem lehet figyelmen kívül hagyni, ami bizony ebben a helyzetben rugalmasságot és lazaságot igényel a szülőktől. Egy édesanya például azt tanácsolja, nyugodtan lehet rögtönzött testnevelés órát tartani, zenére mozogni nyitott ablakoknál és meg lehet engedi a párnacsatát, akadálypálya vagy bunker építését is. Akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy saját udvarral vagy erkéllyel rendelkeznek, bátran engedjék gyermekeiket a friss levegőre.

A fotó illusztráció.