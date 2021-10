Egymásnak segítenek túljutni a járvány okozta lelki problémákon

A karantén utáni élet, a fiatalok lelki világa állt az őszi ifjúsági- és diákfórum fókuszában. A fiatalok – mentorok útmutatása mellett – próbáltak segíteni egymásnak, hogy mindenki visszataláljon önmagához, túllépjen a járvány okozta nehézségeken, lelki traumákon.

Hosszabb kihagyás után ismét diákfórumot szervezett a napokban Kecskeméti Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (KGYIÖK), melyre szép számmal érkeztek a kecskeméti iskolákat képviselő fiatalok. A diákfórum közös szervezésben valósult meg, a KGYIÖK munkáját az eseménynek helyet adó Ifjúsági Otthon, valamint a Hírös Fiatalok Egyesülete segítette. A részletekről Szeghő Balázs, a KGYIÖK elnöke adott számot, aki a Piarista Gimnázium végzős tanulója, és harmadik éve vezeti a civil szervezetet.

– A fórumra mindig meghívjuk a városban működő általános iskola felső tagozatosait, középiskolásait, főiskolásait, egyetemistáit képviselő diákönkormányzatokat. Nagyon sokan jövünk össze, mely lehetőséget ad arra, hogy minél szélesebb körben megismerjük egymás véleményét, tapasztalatát. Ez az egyetlen hely, ahol az összes iskola találkozhat, kommunikálhat. Bár most nem minden iskola képviseltette magát, de így is szép számban gyűltünk össze az Ifjúsági Otthon tükörtermében – jegyezte meg Balázs, majd áttért a konkrét napirendekre.

– A diákfórum alapvetően a demokrácia, a tanár-diák kapcsolat, a vitakultúra, a felelősségvállalás témájával foglalkozik, most viszont mindez kiegészült a járvány okozta problémákkal. Sajnos, nagyon sok diáktársunkat megrázta, megviselte a járvány, a betegség, a stressz, hozzátartozó elvesztése, a digitális oktatás, a közösségtől való elzárás. Így most az volt a legfontosabb célkitűzésünk a fórumon, hogy segítsük visszaszerezni mindenkinek a régi életét – tette hozzá, majd kifejtette e problémát.

– Sajnos ez egy olyan társadalmi probléma, mely a fiatalokat is mélyen érinti. Olyan workshopokat, munkacsoportokat állítottunk fel a rendezvényen, ahol a fiatalok ahhoz kaptak segítséget, hogyan tudnak tovább lépni a Covid után. Természetesen szakemberek is a segítségünkre voltak. Több tréner támogatja a munkánkat, hogy képzett ifjúsági szakemberekké váljunk mentális szakterületen is.

Az információkat azonban az érintettek rajtunk keresztül kapták meg, hiszen a fiatalok egymás között sokkal nyíltabbak, könnyebben megnyílnak

– sorolta Balázs, aki elárulta, hogy őt magát is megviselte a járványhelyzet, de mára már sikerült továbblépnie. Szerencsésnek érzi magát, hogy túljutott rajta, éppen ezért is szeretne másoknak is segíteni ebben.

A Diákfórumon szó esett a felelős állampolgárságra nevelés témaköréről is, mely kiemelt program a KGYIÖK működésében. – A kezdetektől fontosnak tartjuk, hogy erős, felelősségteljes polgárokká váljunk, mely tesz a közösségéért, a városért, ahol él. Ennek jegyében számos alkalommal kezdeményeztünk már a Felelős Állampolgárságra Nevelés Kecskeméten (FÁNK) elnevezésű programot, mely többek között a környezettudatosságunkat erősíti. Például a Bögre Napokon ösztönözzük a tagokat, hogy műanyag flakon helyett kulacsból vagy bögréből igyanak, minél kevesebb papírt használjanak – sorolta fel Balázs.

További témák is előkerültek a fórumon. A fiatalok tájékozódhattak a külföldi önkéntes munkalehetőségekről, melyek között vannak néhány hetes, hónapos, de egy éves utak is. Emellett a KGYIÖK mini toborzást is tartott, most felálló média csapatába keresett aktív, jól kommunikáló diákokat, hogy tovább bontakoztathassák tehetségüket egy jó csapatban.

– Összességében nagyon jól sikerült a fórum, sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ezt a két nappal később megtartott KGYIÖK heti ülésén elemeztük is. Mivel mi saját korosztályunknak tartottuk meg a rendezvényt, így pontosan tudtuk, mire van igényük. Nem voltak hosszú, száraz előadások. Arra törekedtünk, hogy interaktív formában adjunk át minél több hasznos tudást. Nem utolsó sorban pedig felkeltsük az érdeklődést a civil szervezetünk iránt. A heti ülésünkre már jöttek is új tagok, a fórumon tapasztaltak hatására– összegezte a végén Balázs.

A KGYIÖK csapatának következő nagyobb megmozdulása november 2-án délután lesz, amikor is a Vasútparkba mennek ki az eldobott szemeteket összeszedni.