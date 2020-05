Egymás között is megosztják a digitális tananyagot a tanárok

A digitális oktatás a tanároktól rengeteg kreativitást, nyitottságot és pluszmunkát igényel, de sokakat példaértékű összefogásra is sarkallt. A Magyar Ilona Általános Iskolában tanító Füleki Anita egyike azon pedagógusoknak, akik országos szinten megosztják egymással a saját digitális oktatási anyagaikat.

– Ön mindig is nyitott volt az újdonságokra. A városban elsők között kezdett el kutyával asszisztált órákat tartani. Mi motiválja?

– Az innováció központi helyet foglal el az életemben. Mindig fontos volt számomra, hogy új módszerekkel ismerkedjek meg, melyekkel tovább fenn tudom tartani a tanulóim érdeklődését. Ez évről évre nehezebb, hiszen a mai gyerekek sokkal ingergazdagabb világban nőnek fel. Amikor megismertem a kutyával asszisztált terápiát, egy újabb lehetőséget láttam meg. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a terápiás kutyával valóban jobban lehet motiválni a tanulókat. Ráadásul az órák élvezetesebbek és izgalmasabbak számukra, élmény minden perce. Kitűnő partnerre találtam ebben Borsos Andrea személyében, akinek yorkshire terápiás kutyáját, Fügét hosszú évek óta mindig nagy szeretettel fogadják a kisdiákjaim. A közelmúltban csatlakozott a mi kis csapatunkhoz Mirike, Andi másik yorkija.

– Az újítások kapcsán meg kell említeni a Sakkpalota programot is, melyet szintén sikerrel oktat. Meséljen erről!

– A képességfejlesztő sakk haszna az oktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását a logikus gondolkodás kialakításával. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz. Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni tanulás során.

– Szeretik a gyerekek ezeket a feladatokat?

– Igen, ráadásul én továbbgondoltam a programot, és újabb feladatokat találtam ki. A sakkpalotás feladatgyűjteményben lévő mintafeladatok egyszerűnek és kevésnek bizonyultak, ezért önfejlesztéssel újabbakat szerkesztek, sakkosítom azokat.

– Az újításokat ötvözte is, ennek eredményét ma már országosan is láthatják a tanárok. Bemutatná a módszert?

– A kutyával asszisztált foglalkozásokat kombináltam a sakkos nyelvtanórákkal. Most a digitális oktatás keretében létrehoztam egy YouTube-csatornát, hogy a már iskolai keretek között megkezdett sakkos nyelvtanórákat tudjam folytatni. Rövid oktató­videókat készítek, melyekben a terápiás kutyus, Mirike is szerepel. Ahogy a tanítási óráimon, itt is jutalmazásképpen kapják a kutyustól a trükköket a gyerekek. A kutyus gazdájával az üres iskolában vesszük fel ezeket a kis jeleneteket. A második osztályos tananyagot tervezem végigvenni, és minden héten megosztok egy új témát. Úgy gondolom, hogy a Sakkpalota módszer effajta megközelítését még mások nem alkalmazzák, viszont a gyerekek nagyon élvezik, számukra könnyebben érthető és elsajátítható így a nyelvtan.

– A kész anyagot más is alkalmazhatja?

– Igen, a kollégák részére egy zárt Facebook-csoportot (Digi Sakkos-Nyelvtan néven) szerkesztettem, ahol az általam készített sakkos nyelvtani feladatokat megosztom, és ötleteimmel folyamatosan segítem az érdeklődő tanítók munkáját a mindennapokban.

– Két hónap távlatában mekkora terhet ró a digitális oktatás a tanárokra? Hogyan tapasztalja?

– Szerintem sokat, ugyanakkor örülünk annak a lehetőségnek, hogy még ebben a helyzetben is lehetőségünk van a tanításra. Másfajta szemléletet kíván meg ez az oktatás, melyre én – talán a nyitottságomnak köszönhetően is – könnyen átálltam, megláttam benne a pozitívumokat is. Országosan több Facebook-csoportot hoztak létre pedagógusok, ahol egymás között megosztják az előre elkészített videós anyagokat, prezentációkat, feladatsorokat. Ezzel a lehetőséggel én is élek, a kollégák által feltöltött anyagokat a forrásmegjelölés szabályát megtartva használom, de számukra hozzáférhetővé teszem a már említett kutyás-sakkos videóimat és a saját szerkesztésű feladataimat. Nagy segítség ez sok tanár számára.

– Hogyan zajlik egy tanítási napja?

– Másodikos kisdiákjaim vannak, a matematika és az ének kivételével mindent én tanítok nekik. Délelőtt megtartom az órákat, melyek között vannak élő videócsetesek, előre felvett videófelvételesek egyaránt, és néhány tantárgynál prezentációkat küldök át. A gyerekek által elkészített feladatokat a szülők továbbítják számomra fotó vagy videó formájában. Délutánonként ellenőrzöm ezeket az anyagokat, és készítem az újabb óravázlatokat, kutatómunkákat végzek a digitális platformokon, a hétvégéken pedig videókat készítek, melyben a nyolcadik osztályos lányom, Nadin sokat segít technikailag.

– Jól tudnak haladni a tananyaggal?

– Úgy gondolom, hogy mindenki más módszerrel, de halad a tananyag átadásával. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok tanítványaimmal, hogy jól álltunk az éves tananyaggal, amikor bekövetkezett a járványhelyzet. Így eredményesen tudjuk zárni az évet. Természetesen vannak olyan részek, melyekhez szükséges lenne a személyes jelenlét, de ezek majd ősszel, az ismétléskor nagyobb hangsúlyt kapnak.

– A gyerekek hogy állnak a digi­tális oktatáshoz?

– Ez változó. Vannak, akik szeretik, örülnek, hogy tovább alhatnak. Többen mondják, hogy nagyon hiányoznak nekik az osztálytársaik. Sőt, az egyik anyuka elmesélte, hogy a gyermeke megjegyezte, hogy te nem úgy tanítasz és magyarázol, mint a tanító néni. Azt azonban összességében elmondhatom, hogy becsülettel és ügyesen megcsinálják az órai illetve a házi feladatokat.

– Ön szerint, ha visszaáll a régi tanrend, tud majd valamit hasznosítani a digitális órákból?

– Az innovatív feladatok és videók készítését szeretném folytatni, melyek színesebbé tehetik a tanítási órákat. Ráadásul éppen készülök a mesterpedagógusi vizsgámra, ahol nagyon fontos a tudásmegosztás, melyet ezek a videók is jól prezentálnak.