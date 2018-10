Egyetemre jár, hétvégén pincérként vállal munkát

A vendéglátás elméletéből az elmúlt tanévben országosan is legjobbnak bizonyult Vad Bence végzős széchenyis diák. Szeptember óta pedig már az egyetem padjait koptatja.

Minden tanév végén az iskolák büszkén számolnak be az országos vagy nemzetközi diáksikerekről. A kecskeméti Széchenyi István vendéglátóipari középiskola diákja, Vad Bence az érettségi vizsga előtt megnyerte az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak országos versenyét, mely egyenértékű bármely OKTV-győzelemmel.

A vendéglátóipar ismeretek tantárgy ugyanis nagyon komplex ismeretanyagot ölel fel: a diáknak tudnia kell a közgazdaságtan alapjait, vendéglátó gazdálkodást, kommunikációt, marketinget, szakmai számításokat, élelmiszer-ismeretet, higiéniát, termelés- és értékesítés­elméletet.

Vad Bence hosszasan készült a szóbeliből és írásbeliből álló versenyre. A befektetett munka meghozta az eredményt: az országban mindenkinél jobban tudta az ismereteket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Bármennyire is komoly eredményt értem el a versenyen, a büszkeség, önbecsülés, dicsőség és magabiztosság mellett igazából a pluszpontot nem tudtam kihasználni – jegyezte meg a ma már egyetemista srác. – Az érettségibe középszinten nem számított bele, és a felvételinél csak akkor adott volna plusz 100 pontot, ha szakirányon folytatom. Mindezek ellenére jó döntés volt, hogy a vendéglátóipari iskolát választottam. Jó oktatásban részesültem, jó szakmacsoportot választottam. Könnyű vele elhelyezkedni, jól lehet vele keresni. Ráadásul az én példám is bizonyítja, hogy az iskolában szerzett tudással más szakirányú felsőoktatási intézménybe is sikeresen be lehet jutni.

Bence nem tudatosan készült a vendéglátó pályára, mondhatni, az élet hozta így. Kecskeméten a Béke Általános Iskolában végezte el általános iskolai tanulmányait, majd több helyre is jelentkezett, végül a Széchenyi vendéglátóipari iskola mellett döntött.

– Örülök, hogy így alakult. Gyorsan ráéreztem a vendéglátás lényegére – mesélte. – Nagyon jó oktatóim, tanáraim voltak, kiválóan átadták a vendéglátás szellemiségét. A négy év alatt ízelítőt kaptam a pincér- és a szakácsszakmából is, de hozzám sokkal közelebb áll a pincérkedés. Tetszik, hogy emberközpontú ez a szakma, igaz, sok türelem kell hozzá és a másik ember tisztelete. Nem szabad azt éreznie a vendégnek, hogy csak kötelességből szolgáljuk ki. Fontos, hogy örömmel tegyük mindezt. S nálam ez valóban így van. A konyhán viszont nem érzem otthonosan magam, persze azért az alap ételeket otthon el tudom készíteni – tette hozzá.

Az országos versenyre több tanár készítette fel: Pauditz Rita, Erdélyi Károly, Varga Pál és Zoboki József. Valamennyiüknek sokat köszönhetett Bence.

Egyelőre nem megy külföldre

Bence a gyakorlati idejét a Kecskeméti Csárdában, illetve Németországban töltötte el. A 10. osztály elvégzése után egész nyáron Bajorországban dolgozott mint pultos és konyhai kisegítő. – Egyelőre nem vonz, hogy külföldön folytassam az életem. Annak ellenére sem, hogy jól éreztem magam Bajorországban. Megbecsülték a magyar munkaerőt. Úgy tapasztaltam, hogy azok, akik akarnak és tudnak is dolgozni, azok jól be tudnak illeszkedni. Nekünk, magyaroknak nagy előnyünk, hogy kiváló oktatásban részesülünk, ez kint nem mindenkire igaz. Korosztályomból érettségi után többen is külföldön próbálnak helytállni, megalapozni a jövőjüket. Én egyelőre úgy döntöttem, hogy továbbtanulok, igaz, nem vendéglátó vonalon. A Semmelweis Egyetem Pető András Karán konduktor képzésre járok. Azért döntöttem így, mivel bármennyire is kedvelem a pincérszakmát, 40 éven át nem szeretném művelni. Így kell egy másik szakma is. Az mindenképpen közös a két szakmában, hogy emberekkel kell foglalkozni. De a pincérkedésről sem mondtam le, alkalmanként, hétvégeken dolgozom az Aranyhomokban – mondta el Bence.