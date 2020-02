Egyetemi hallgatókkal enyhítenék az óvónőhiányt Kecskeméten

Kecskeméten jelenleg 4-5 óvónői státusz üres, de öt éven belül több mint harmincan mehetnek nyugdíjba. A várható szakemberhiányra igyekeznek felkészülni: szeptembertől a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar arra vállalkozó nappalis hallgatói heti két napon pedagógiai asszisztensként dolgozhatnak a helyi óvodákban.

A pedagógushiány egyre nagyobb gondokat okoz, Bács-Kiskun megyében is sok településen keresnek tanítókat, óvodapedagógusokat. A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara a helyzetre reagálva korábban már együttműködési megállapodást kötött a Ceglédi, a Kecskeméti és a Szolnoki Tankerületi Központokkal és tavaly szeptemberben beindította a partnerségi tanítóképzést, amelynek mintájául a GAMF-on évek óta jól működő duális oktatás szolgált.

Lényege, hogy az arra vállalkozó nappali tagozatos hallgatók hetente két napon – csütörtökön és pénteken – 8-8 órában pedagógiai asszisztensként dolgoznak a három tankerület egyik iskolájában, egyetemi előadásaikat, szemináriumaikat pedig a hét első három napjára sűrítik össze. Félállású munkájukat közalkalmazottként munkaviszonyban végzik, és a pedagógiai asszisztensek bérének felét kapják meg (jelenleg havi bruttó 105 ezer forintot).

Rigó Róberttől, a kar dékánjától megtudtuk: múlt héten hallgatták meg a képzésben résztvevő hallgatók beszámolóját, és megmutatkozott, hogy már fél év alatt sokkal nagyobb gyakorlatra tettek szert, mint amekkorára a hagyományos keretek között 3-4 év alatt lehetőség nyílik.

– Azt tapasztaltuk, hogy tudatosabb és érettebb a pedagógus személyiségük, határozottabbak, és hatékonyabb a pályaszocializációjuk. Pontosan tudják, mire készülnek és mit akarnak. Talán az a legfontosabb, hogy rengeteg élményük van a gyerekekkel, hiszen tanítják őket, tanácsokat adnak nekik, sőt a diákok akár családi problémákat is megosztanak velük. Hallgatóink ezekből az élményekből tudnak táplálkozni, így lesznek nagyon elkötelezett és lelkes pedagógusok – mondta el a dékán.

A módszer tehát bevált, és a pedagógusképző kar ez év szeptemberétől ezt a partnerségi képzést szeretné bevezetni a kecskeméti önkormányzati fenntartású óvodákban is. Az együttműködési dokumentumot már tavaly decemberben aláírta a két fél, az elkövetkező hetekben szeretnék népszerűsíteni az óvodapedagógusnak jelentkezők körében. Az erről tartott szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozták: a felvételt nyert egyetemistáknak természetesen nem lesz kötelező részt venni a képzésben, ez csak választható, de az előnyök miatt nagyon ajánlott lehetőség. A bér és munkaidő a tanítókéval megegyező lesz (tehát 105 ezer forint, heti két nap 8-8 óra), és abban bíznak, hogy az egyetemisták inkább ezt választják majd, mint a bolti eladói munkát, hiszen így a szakmájukban szerezhetnek tapasztalatokat. Természetesen a képzés mellett ugyanúgy megilletik a diákokat a megszokott juttatások, a tanulmányi ösztöndíj, kollégiumi férőhely, utazási kedvezmény és adott esetben szociális támogatás. Rigó Róbert hozzátette: más településekkel is tárgyalnak, így például Nagykőrössel, Szolnokkal, Ballószöggel és Kerekegyházával is, és mutatkozik érdeklődés a partnerségre.

Engert Jakabné alpolgármestertől megtudtuk, az önkormányzat örömmel fogadta a kezdeményezést. És nemcsak azért, mert a városvezetés nyitott az újszerű, innovatív megoldásokra, hanem mert a szakemberhiány egyre nagyobb gondokat okoz. Kecskeméten jelenleg 31 óvodában 120 csoport működik, és most ugyan csak 4-5 óvodapedagógusi státusz üres, az alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy az elkövetkező öt évben viszont harmincra tehető a nyugdíjba vonuló óvónők száma. A partnerségi képzéssel viszont esély kínálkozik az utánpótlás kinevelésére, a megüresedő állások betöltésére. Szavaiból az is kiderült, hogy a résztvevő hallgatók a tavasz folyamán meglátogathatják majd a fogadó óvodákat, hogy kicsit megismerkedjenek leendő munkahelyükkel, és rögtön az első félévükben el is kezdenek dolgozni pedagógiai asszisztensként.

Dr. Fülöp Tamás rektor szerint országosan is kiemelkedő jelentőségű oktatási innovációról van szó, amely elmélyíti a szakmai kapcsolatokat, de emellett egy nagyon konkrét, gyakorlati problémára kínál megoldást.