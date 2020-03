Egyelőre nyitva marad a kalocsai piac

Az élelmiszerellátás biztonsága szempontjából nélkülözhetetlennek tűnő piacot egyelőre nyitva tartja az önkormányzat, erősítette meg korábbi közleményét szombat reggel a polgármester.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Dr. Filvig Géza úgy véli, azok a hangok, amelyek vitatják a csarnok nyitvatartását, csak „politikai ambíciójukhoz” használják a témát, de azt maga sem tudja megmondani, hogy meddig működhet a szokott rendben a termelői piac. Szerinte egyébként a teljes képet kell vizsgálni: szabad téren még mindig biztonságosabbnak tűnik a vásárlás, mint a zárt nagyáruházakban, amelyek parkolói szombaton is zsúfolásig teltek, miközben a piacon nem alakult ki tömeg.

– Kardinális kérdés, minden nap eszembe jut, hogy mit csináljunk a piaccal: zárjuk-e be, vagy hagyjuk nyitva. Van olyan hangulatkeltés, hogy felelőtlenség az üzemeltetése, ebből felindulva végigjártam a kalocsai bevásárló-helyeket: az Aldit, a Tescot, a Lidlt, a Spart, és mindenhol zsúfolásig telve láttam a parkolókat, nagy tömegek alakulnak ki ezekben a zártkörű üzletekben. Ha ebből a szempontból nézzük meg, akkor a szabadtéri piacon történő bevásárlás még mindig jobb. Ott viszont az érzékelhető, hogy kisebb a forgalom, mint amilyen szokott lenni a szombati nyitvatartáskor – szemléltette nyilatkozatában dr. Filvig. – Nagyon felelős döntést szeretnék hozni, felelősséget érzek idős honfitársaink iránt is, mint minden kalocsaiért, ezért nem szeretnék veszélyforrást nyitva hagyni, de az élelmiszerbeszerzés lehetőségét biztosítanunk kell – magyarázta, azt kérve, hogy amikor valaki a piac miatt bírálja az önkormányzatot, akkor „több aspektusból is vizsgálja meg a kérdést”.

– Folyamatosan figyelem a reakciókat: egyre több vásárló jár a piacra kesztyűben és maszkban, figyelmeztető táblák vannak kint, az árusok is maszkban és kesztyűben – mutatott rá, arra utalva, hogy kellő elővigyázatosságot lát, de ettől függetlenül sem biztos benne, hogy a következő hetekben, hónapokban ugyanúgy megtalálhatók lesznek majd a termelők, mint eddig. – Azt gondolom, hogy jó döntés most nincs, csak kevésbé rossz – summázta. A polgármester úgy véli, az emberek szemléletmódja ugyan változik, de „nem eléggé hatásosan és nem eléggé gyorsan”: a régi beidegződés, hogy „szombaton nagybevásárlást tartunk” még mindig ott van a fejükben, ahelyett, hogy a holtidőket keresnék a bevásárlóközpontokban.

Hangsúlyozta: mivel sokan „lehetünk hordozók és adhatjuk át” a megbetegedést, „ennek a felelősségnek a tudatában kellene rendezni az életünket és a szokásainkat”. A piac további üzemeléséről szólva felhozta: napról napra változik a helyzet, ezért nem tudja előre megmondani, hogy jövő héten is nyitva lehet-e, de a jelenlegi helyzet alapján igen. Megígérte: a jövőben is nagyon körültekintően jár majd el, ha erről a kérdésről van szó.