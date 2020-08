Egyelőre kevesebb fogy a tanszerekből Kecskeméten

Az üzletek polcain megszaporodtak a tanszerek. Mindenhol kezdetét vette a tanszervásár. A választék azonban szembetűnően kisebb, mint az elmúlt években. Ennek oka, hogy egyelőre senki sem tudja, milyen oktatási formára számíthat szep­tembertől, mire is lesz szükség egy-egy tantárgyhoz.

Az Alföld Áruház papír-írószer osztályán egész évben széles választék várja a vásárlókat, a tanszervásár-időszakra most azonban nem rendeltek be lényegesen nagyobb mennyiséget, mivel a piaci igények nem indokolták ezt.

– Ez az év valamennyitől különbözik. A járványhelyzet átírta a családok életét, mely osztályunk forgalmára is hatással van – jegyezte meg Magyar Judit Julianna osztályvezető. – A szülők kivárnak, egyelőre kevesen vásárolnak még tanszereket. Egyrészt senki sem tudja, hogy milyen oktatási formára számíthat szeptembertől, másrészt az iskolák közül több még ki sem adta, hogy milyen tanszerekre lesz szükség az adott osztályokban – tette hozzá.

A papír-írószer osztályon érdemes körbenézni. Az árak nem változtak tavalyhoz képest. Van választék is, de kevés az újdonság, és a mennyiséget tekintve is kevesebb az áru.

– Nem vagyunk önmagunk ellensége, feleslegesen nem rendeltünk be árut. Így is minden termékcsoportban van alacsonyabb árfekvésű és drágább, minőségi árunk, és a választékra sem lehet panasz. Újdonságokból kevés van, mivel a járványhelyzet miatt a gyártócégek kevés új dologgal készültek. A Mycraft termékekre lenne most kereslet, de nincs akkora választék belőle. Sok áru ugyanis Kínából érkezett korábban, most ezek beszerzése is nehézségekbe ütközött az elmúlt hónapokban – részletezte az osztályvezető.

Az Alföld Áruház többféle akcióval segíti a családokat.

– Az előző évekhez hasonlóan a többgyermekes családoknál jellemző, hogy egyik hónapban az egyik, a másikban a másik gyermek tanszereit vásárolja meg a család, így kevésbé megterhelő anyagilag az iskolakezdés. A múlt héten iskolatáska-akciót hirdettünk, melyet nagyon kedvezően fogadtak, sok táska elkelt. Augusztus közepén pedig újra lesz húszszázalékos nagy akciónk minden termékünkre, mely lehetőséggel családok sokasága él minden évben. Megemlíteném még a kitűnő bizonyítványért járó húszszázalékos és a négyes bizonyítványért járó tízszázalékos kedvezményünket is – sorolta Magyar Judit Julianna.

A tanszervásárlás kapcsán néhány szülőt is megkérdeztünk. Csabai Edit kisfia, Martin szeptemberben kezdi meg az első osztályt.

– Martin nagyon várja már, hogy iskolás legyen, iskolába járjon, ott üljön az iskolapadban. Vele együtt mi is nagyon várjuk az iskolakezdést, és nagyon reménykedünk benne, hogy hagyományos oktatásban lehet része. Belegondolni se merek, mi lesz, ha digitális oktatásban nekem kell megtanítani írni-olvasni. Az iskolából megkaptuk a listát, azaz tudatták, melyik az az írószerüzlet, ahol a már előre elkészített egyentanszercsomagot megvehetjük. A többi apróságot azonban ránk bízták, hol szerezzük be. Az iskolatáskánk már hónapok óta megvan, és a hozzá színben és mintában illő tolltartót és tornazsákot is beszereztük. A többi írószert pedig várhatóan a héten együtt vásároljuk meg – mesélte el az anyuka.

Máté Máriának már csak a kisebb gyermeke, Vanda iskolás, most kezdi meg a 10. évfolyamot egy kéttannyelvű szakgimnáziumban.

– Nekem már egyszerűbb a dolgom, csak füzeteket meg egy-két tollat kell vásárolnunk. Középiskola lévén ezzel kivárjuk a tanévkezdést, amikor is minden tanár elmondja, ő milyen típusú füzetet követel meg. Egyik a spirált, a másik a hagyományost szereti. Arra azonban ügyelünk, hogy minden tanszerből jó minőségűt vegyünk. A lányom ragaszkodik is a minőséghez és a gazdag színvilághoz, mert szerinte úgy jobban és jobb kedvvel megy a tanulás – árulta el Máté Mária.

Fel kell készülni a digitális oktatásra is

Egyelőre még nem tudni, hogy milyen formában indulhat el a tanév szeptemberben. A családok bíznak a hagyományos oktatásban az iskola falai között. A szakemberek szerint azonban fel kell készülni arra is, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronavírus-járvány miatt. Nem mindenhol, csak azon gócpontokban, ahol indokolttá válik.