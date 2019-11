Egyelőre kevés az influenzás megbetegedés

December végére jöhet az influenzajárvány, érdemes idejében oltást kérni – javasolják a szakemberek, mivel jelenleg még kevés megbetegedést regisztrálnak.

– Az influenzafigyelő szolgálatba hét háziorvost vontunk be. Az a feladatuk, hogy hétről hétre jelentsék a hozzájuk forduló betegek számát és ezen belül az influenzaszerű tünetekkel megjelentekét – magyarázta Réfy Anita, a Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának járványügyi szakügyintézője. – Szoktuk prognosztizálni, hogy mikorra ér ide a járvány. Ezt most december végére, január elejére várjuk, hasonlóan az előző évekhez – vázolta, megjegyezve, hogy már most érdemes kérni a védőoltásokat.

A szakértő leszögezte: elérhetőek a vakcinák, hiszen nemrég megérkeztek a népegészségügyi osztályhoz, ahon­nan eljuttatták a kalocsai háziorvosi rendelőkbe. Kétféle oltóanyagról van szó, korcsoportok szerint: egyrészt hat hónapostól hároméves korig a Vaxigrip, ami a gyermekorvosoknál kérhető, valamint a három év felettieknek és felnőtteknek egyaránt adható 3Fluart. – Az oltás a krónikus betegségben szenvedőknek továbbra is erősen ajánlott, hiszen nem feltétlenül maga az influenza okoz gondot, hanem az, hogy az alapbetegség súlyosbodhat, magyarán tovább romolhat a páciens állapota – figyelmeztetett Réfy Anita.

– A 65 éven felüliek a korukból adódóan ingyenesen kapják meg a védőoltást. Fontos, hogy a várandósok, egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók szintén éljenek az ingyenesség lehetőségével. Különösen ajánlott az oltás a közlekedési, oktatási, közellátási feladatot teljesítő dolgozóknak, hiszen közvetlenül vannak kitéve ennek a megbetegedésnek – fejtegette a szakember. – Akiknek jár az ingyenesség, csak elmennek a háziorvoshoz és meg is kapják, akik viszont nem tartoznak a fenti kategóriákba, azok fel tudják íratni receptre, ugyancsak a háziorvosnál, majd a kiváltás után beadathatják – mondta, hozzáfűzve: a biztos megelőzéshez elengedhetetlen a védőoltás, ehhez tényleg nem elegendő csak házi praktikákat alkalmazni.