Egy villámcsapás miatt teljesen leégett a tiszaalpári család istállója

Villámcsapás érte a napokban a tiszaalpári Kecső család istállóját, amely emiatt teljesen kiégett. A tűzesetben szerencsére senki nem sérült meg, ugyanakkor a keletkezett kár tetemes. Sokan segítettek már a bajba jutott családnak, de szívesen fogadnak további felajánlásokat.

A Kecső család már túl van a kezdeti riadalmon, így jutott egy kis idejük arra, hogy hírportálunknak elmeséljék a történteket. A gazdasszony, Kecsőné Gyenes Andrea elmondta, reggel hatkor a megszokott rutin szerint, fejés után engedte ki a legelőre a teheneket, amikor nem messze tőle lecsapott a villám és kisebb áramütést érzett.

Először azt hitte, hogy a villanypásztor rázta meg, csak amikor látta, hogy füstöl az istálló teteje akkor tudatosult benne, hogy mi is történt valójában. Mivel a férje nem volt otthon, gyorsan felhívta telefonon, hogy elmondja, mi történt vele, majd rögtön tárcsázta a tűzoltókat is.

A hatalmas csattanásra a még alvó gyerekeik is felébredtek – részletezte Andrea, aki végig azon izgult, hogy a tűz át ne terjedjen a tanyájukra.

Szerencsére a tűzoltók gyorsan kiértek a helyszínre, így az otthonukban nem esett kár, viszont az istálló teljesen kiégett. Az állatok többségét sikerült kimenteni, a borjak kihajtásában nyolcéves kisfiuk, Péter is segített. Néhány baromfi és a bent fészkelő kisfecskék viszont odavesztek a tűzben, és a fejőgép is a lángok martaléka lett – mondta szomorúan Andrea, aki azt is elmesélte, hogy a villámcsapás miatt a tűzoltók mentőt hívtak hozzá és bevitték a kórházba meg­figyelésre. Szerencsére Andreának az ijedtségen kívül nagyobb baja nem esett.

A családfő dolgozni ment, amikor a villámcsapás történt. Telefonon keresztül vigasztalta a feleségét: ne bánkódj az istálló miatt, az a lényeg, hogy nektek és az állatoknak nem esett baja. A többit majd megoldjuk valahogy – mesélte hírportálunknak immár a konyhaasztalnál Kecső Péter, aki a gazdálkodás mellett kénytelen másodállást is vállalni, hogy egyről a kettőre jussanak.

Mint mondta, próbálnak több lábon állni, földjeiket ugyanis hitelre vásárolták, és a törlesztést a gazdaságból még nem tudják finanszírozni. Péter arról is beszélt, hogy a villámcsapást megelőzően épp a gazdaság és az állatállomány fejlesztését tervezgették.

Sikeresen pályáztak tanyafejlesztésre is, de most az újratervezés következik. A több mint ötszáz négyzetméteres istálló újraépítése ugyanis tetemes összegbe kerül.

A Kecső házaspártól azt is megtudtuk, nagyon sok segítséget kaptak, eddig mintegy ötszázezer forint felajánlás érkezett, az ország legtávolabbi pontjáról is hívták őket. Egy fejőgépet is kaptak kölcsön. Ugyanakkor építőanyagra – faanyag, cement, sóder, tégla – továbbra is nagy szükségük lenne. Egyelőre a romok eltakarításán dolgoznak, próbálják az épségben maradt téglákat kimenteni, arra azonban még nem volt idejük, hogy felmérjék pontosan, miből mennyi kellene, és hogy a pénztárcájukból mire futja, mire nem. De az már majdnem biztos, hogy hitelfelvétel nélkül nem tudják az istállót újraépíteni.

Azt is megtudtuk, hogy a villámcsapás okán nemcsak a család, de az állatok napirendje is teljesen felborult. A jószágok is nehezen dolgozzák fel az istálló hiányát. Hiányzik a megszokott rutin, a megszokott hely, a közel ötven tehenet a szabad ég alatt megfejni nem egyszerű feladat, az új helyzet miatt a tejhozam is lecsökkent. De a Kecső házaspár nincs kétségbeesve, örömmel tölti el őket, hogy ilyen sok segítőszándékú ember veszi körül a családjukat. Boldogan meséltek arról, hogy amikor a szomszédok, a rokonok és a barátok megtudták, mekkora bajban vannak, egyből a segítségükre siettek.

– Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy rajtunk segítsenek. Mi azt szoktuk meg, hogy másokon segítünk. Ha kell, táborozó gyerekeket lovagoltatunk, ha kell, kölcsönadjuk a járműveinket, és a hajléktalanok mellett sem megyünk el adakozás nélkül –

összegezte Péter. Aki segíteni szeretne a tiszaalpári családon, az Kecsőné Gyenes Andreát a 06-70/211-9705-ös telefonszámon hívhatja.