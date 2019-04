Egy vezeték miatt szólalt meg a tűzjelző a Malomban

Pénteken az esti órában megszólalt a tűzjelző a kecskeméti Malom Központban egy vezetékből áradó füst miatt.

Információink szerint a földszintről vezető mozgólépcsőket is leállították és megkezdték az emberek kiterelését is, ám időközben kiderült, hogy komoly aggodalomra nem volt ok, csak egy kisebb füst indította be a tűzjelzőt. Az embereket ezt követően vissza is engedték a bevásárlóközpontba.