Egy tanár és diákjai mentettek életet Baján

Kling József nevelőtanár és diákjai kimentettek egy embert a Sugovicából. Szerda este a pedagógus egy kötélen ereszkedett le a híd lábánál lévő rézsűn, majd így tett tanítványa, Fekete Dominik is, akinek segítségével magukhoz fogták a férfit. A diákok húzták fel őket a sétányra, ahol már a kiérkező tűzoltók vették át az illetőt.

– Fenét vagyok hős! Melyikünk ne tudott volna belelépni abba a vízbe? Túró volt az egész. Semmilyen veszély nem volt, az lett volna maximum a legnagyobb probléma, ha elázik a telefonom. Hős az, aki kockáztat valamit. Például a tűzoltók, akik mindennap kerülhetnek hasonló vagy még rondább helyzetbe. Mondjuk egyikük megköszönte, ami jólesett. Nem veszélyeztetett engem semmi, maximum a cipőmet kockáztattam – mondta Kling József a történteket felidézve. Hangsúlyozta: az illető inkább a Türrben tanító Csáky Juditnak köszönheti a megmenekülését, mert ő rohant be a kollégiumba azzal, hogy a fia egy embert látott a vízbe esni a Sugovica-hídról, és segíteni kellene. Intézkedett, telefonált.

– Elsőre megörültem, hogy nem diák került a vízbe. A 40 év körüli, a koránál idősebbnek tűnő férfi békésen libegett, mint egy tollpihe. Mázlija volt, ha picit arrébb fújja a szél, akkor a parton nyekken. Azért is léptem be érte, mert ült, vagy lebegett a vízen pufidzsekijében. Magyarázott valamit, hogy ő csak pihen. Lejött mellém egy tanítványom, Fekete Dominik is, a férfit kivettük a vízből, aztán a kötéllel a többiek felrántottak bennünket. Közben jöttek a tűzoltók, akik tették a dolgukat, mi meg visszamentünk a koleszba – idézte fel a pedagógus. Azt is elárulta, hogy tériszonyának nem tett jót az eset, eddig sem szeretett a hídon a korlát közelében lenni. Alvására sem hatott az embermentés: odahaza sem jó alvó, a kollégiumban ügyeletesként még inkább így van ez.

A rendőrség érdeklődésünkre közölte: az eset kapcsán nem indult eljárás.