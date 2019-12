Egy parkolót lezártak, egyet megnyitottak a kórháznál

Szerda reggel kezdték el kerítéssel körbekeríteni a kecskeméti megyei kórház Nyíri úti külső, ingyenes parkolóját. A Csabay Géza körúton a fizetős, sorompós parkoló mellett megnyitottak egy egyelőre földes, ingyenes parkolót.

Mint arról beszámoltunk, egy háromszintes, 382 férőhelyes parkolóház épül a Nyíri úti kórházi parkolók (a külső vendég és belső dolgozói) helyén, a kecskeméti székhelyű VER-BAU Parking Kft. beruházásában. Az alul üzletekkel is rendelkező parkolóház nemrég kapott zöld utat a tervtanácstól, építési engedélye is hamarosan meglehet, ugyanakkor a beruházó csak akkor kezdhet neki az építésének, ha az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kikötésének megfelelően előtte pótolja a Nyíri úton kieső 200 parkolóhelyet a kórház területén belül, a kórházi dolgozók parkolásának biztosítása érdekében. A választás az új tömb melletti területre esett, bár ez a szomszédos társasház több lakójának nem tetszik, emiatt megkeresték az önkormányzatot is, és a polgármester végül kérte a kórház vezetését, hogy „ha egyetlen mód van még rá, akkor vizsgálják felül a döntésüket” (arról, hogy változtatni kívánna a kórház az elképzelésein, nincs tudomásunk).

A Nyíri úti parkoló ingyenes, nyitott részére már kedd estétől nem engedtek be autósokat a beruházó által megbízott biztonsági őrök. Reggelre már csak öt autó maradt a parkolóban, ekkor elkezdték felállítani a kerítést. Szerdán 11 órakor már csak két gazdátlannak látszó kocsi volt a parkolóban, de itt nemigen lesznek jó helyen, mert a héten már mélyépítési munkálatok zajlanak majd: a kórház földben húzódó ivóvíz fővezetékét fogják kiváltani és helyezik át a főbejárat környékére. Úgy tudjuk, ez egész decemberben eltarthat, majd jövő évben indulhat a parkolóház építése.

Ez hatással lesz a Nyíri út–Akadémia körút–Csabay Géza körút kereszteződésre is, amelyet egysávos körforgalommá építenek át, és az ötödik ág vezet majd be a parkolóházhoz. A körforgalom valamennyi ágánál háromszög alakú elválasztó szigetek lesznek gyalogos-átkelőkkel és kerékpáros átvezetésekkel. A csomópont átépítése miatt átalakul a Nyíri út–Csabay Géza körút sarkán lévő kis park is, az ott lévő szobrot – Kovács Ferenc 1980-ban készült térplasztikáját – át kell majd helyezni, a kórház kerítését odébb tolni, és valószínűleg sok fát is ki kell majd vágni. Emellett újra kell majd kábelezni a csomópontnál a közvilágítást, áthelyezni a kandelábereket, átépíteni a buszöblöket. Nagy kihívást jelent majd annak a megoldása, hogy a kereszteződésben az építkezés során se legyen szükség teljes lezárásra egyik irányba se, hiszen a szomszédban van a mentőállomás, a mentőknek mindenképpen át kell majd itt jutniuk.

A Nyíri úton tehát a betegek, hozzátartozók már nem tudnak autóval megállni. A Csabay Géza körúton, nem sokkal a mentőállomás mellett 2017 nyarán nyílt egy parkoló, ez természetesen most is használható: az első két óra díjmentes, utána minden megkezdett óra 200 forint (sorompó van, de nem őrzött). Itt nem szokott sok autó állni, most is csak tucatnyit számoltunk össze. A fürdő felé továbbhaladva, ugyancsak a bal oldalon most kialakítottak egy újabb parkolót, ez egyelőre nincs letérkövezve, bár talán erre se kell sokat várni, az építőanyag (vagy annak egy része) már a helyszínen van. Ez a parkoló is ingyenes. Kérdés, mennyien veszik majd igénybe: innen körülbelül 350 méter a rendelőintézet bejárata, az eddig ismert véleményeket ismerve nem mindenki tud/hajlandó ennyit sétálni.