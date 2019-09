Egy nagy családdá kovácsolta össze a katonákat a repülés

Jeles esemény alkalmából gyűltek össze kedden a Magyar Veterán Repülők Szövet­sége kecskeméti területi szervezetének tagjai a máriahegyi Füredi sportcentrumban: a szövetség fennállásának harmincéves évfordulóját ünnepelték a bajtársi összejövetelen.

A nagy múltú, negyven tagot (39 urat és egy hölgyet) számláló Magyar Veterán Repülők Szövetsége (MVRSZ) ünnepélyes eseményének főszervezője Őrs Ágoston nyugalmazott alezredes, aranykoszorús vadászpilóta. Az eseményen szinte tapintható volt az évtizedes közös múlt nyomán kialakult összetartozás-érzés, mellyel kapcsolatban Őrs Ágoston elmondta, hogy a repülés valóban ezzel jár, egy nagy családdá kovácsolja össze a felhőlovagokat. Számos jelenleg aktív tiszteletbeli tagot is maguk között tudhatnak.

Társaságuk igen sokrétű, van köztük repülőorvos, hajózó, hadtápos, műszakis és civil barátok is. A szövetség veterán repülőnek tekinti mindazokat, akik bármilyen képzettséggel és bármilyen beosztással, rendfokozattal repülő, vagy repüléssel kapcsolatos szolgálatok részesei voltak, vagy sportrepülő tevékenységet folytattak.

A nyugalmazott alezredes elárulta, hogy rendszeresen találkoznak a fiatalabb, jelenleg aktív vadászrepülő bajtársaikkal és olyankor mindig igyekeznek átadni valamennyit abból a hatalmas mennyiségű szakmai tudásból, melyet az évtizedek és a repülési órák tízezrei (akkoriban évi hatezer órát repültek) alatt halmoztak fel, és mindig tárt karokkal várják a kérdéseikkel hozzájuk fordulókat.

Az összejövetelen Őrs Ágoston üdvözölte a szövetség tagjait és vendégeiket. A köszöntő után Varsányi Mihály nyugállományú alezredes, a szövetség egyik alapító tagja röviden bemutatta a szervezet harmincéves történetét. A szövetség elődje, a Kecskeméti Repülésbaráti Kör 1978. január 21-én alakult meg az akkori Erdei Ferenc Művelődési Központ egyik szakköreként, Szepesi József ezredes akkori ezredparancsnok és Mester László vitorlázórepülő alapításában. Maga a szövetség 1989. szep­tember 4-én alakult.

Varsányi Mihály kiemelte, hogy a kecskeméti szervezet alapító tagjai közül már csak négyen maradtak, Preising Konrád nyugállományú százados, Nagy Endre sportrepülő, Gyapja Tibor és ő maga. Akkoriban igen jó anyagi körülmények között működött a szövetség, élvezték a művelődési központ támogatását is, így számos neves előadót invitálhattak körükbe. Így jött el Csanádi Norbert motoros repülő, Mitter Imre és Avarosi Éva vitorlázórepülők. Mandl Ernő sportrepülő is tartott előadást. Stifter János is az előadók között volt, aki arról nevezetes, hogy amikor Budapest körbe volt zárva, akkor Pápáról Ju 52-esekkel biztosították a város hadi ellátását – a Vérmezőn volt az ideiglenes repülőtér –, ő is az egyik gép parancsnoka volt. Mivel legénységével együtt veszélyesnek ítélte a frontbevetéseket, 1945 januárjában egyik küldetésük során délről elkerülték a várost és a rádiót kikapcsolva, a honi légvédelmet kijátszva öt órát ingáztak Szolnok és a Csepel-sziget déli része között, míg megvirradt és le tudták tenni gépüket egy szántóföldön, majd fogságba kerültek. Vendégük volt Tadeusz H. Rolski lengyel pilóta, a népszerű Fehér sas kék mezőben című könyv szerzője is. A szövetség tagjai az elmúlt harminc évben számos érdekes szakmai kiránduláson vettek részt és külföldre is eljutottak.

Varsányi Mihály a szervezet jelenlegi helyzetéről is szólt. Elmondta, hogy a szövetség élete szerencsére igen élénk, azonban amióta a művelődési központ kihátrált mögülük, anyagi téren hiányt szenvednek. A történeti áttekintés után a tagok egyperces néma tisztelgéssel emlékeztek elhunyt társaikra.

Elismeréseket is átadtak

A megemlékezés után Örs Ágoston elismerésben részesítette az alapító tagokat: Varsányi Mihályt, Preising Konrádot, Nagy Endrét és Gyapja Tibort és a szervezet kiemelkedő támogatásáért Szabó János alezredest.