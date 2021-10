Egy még jobb polgárőrséget építene fel Orgoványon az új elnök

A közelmúltban új elnököt választott az Orgoványi Polgárőr Egyesület. A megyei Prima díjas Cseri Istvánt Átrok Zsolt váltja, aki bízik benne, hogy tovább viszi jeles elődje munkáját, egyben fiatalsága még nagyobb lendületet ad a szervezetnek.

A közelmúltban elnököt választott az Orgoványi Polgárőr Egyesület Átrok Zsolt személyében, miután a megyei Prima díjas korábbi elnök, Cseri István lemondott tisztségéről. Az új elnököt egyöntetű támogatás mellett szavazták meg az egyesület tagjai. Átrok Zsolt három évvel ezelőtt csatlakozott a helyi polgárőrséghez, mint mondta, belső elhívásból, azóta számos kiemelkedő pillanatot élt meg a szolgálatok során. Mint fogalmazott, az elnöki szerep kissé még szokatlan neki, jelenleg tanulóidejét tölti, de teszi ezt elszántan és tervekkel tele.

– Az előző elnök munkájával magasra tette a lécet, amit igyekszünk megugrani. Ezzel kapcsolatban egészséges drukkot érzek, azon leszek, hogy továbbvigyem az örökségét. Ugyan még a tanulóidőmet töltöm elnökként, de nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a feladatokba – mondta Átrok Zsolt, és hangsúlyozta, hogy mindennap érzi a tagok támogatását, akik egy emberként állnak mögötte.

Terveiről is szólt az új elnök. – Egyszerű, még jobb polgárőrséget szeretnénk társaimmal együtt felépíteni Orgoványon. Ambíciót és lelkesedést látok a polgárőrökben, s ugyanezt érzem magamban is. Úgy látom, hogy egyben a fiatalodás útjára is ráléphetünk, mintegy 20 fő jelentkezett hozzánk az elmúlt időszakban, mindannyian a fiatalabb korosztályból. Ha közülük mindenki belép, akkor ötven fő feletti lesz a tagságunk – mondta Átrok Zsolt. Elnöki munkája során hangsúlyt fektet majd további fiatalok bevonására is.

– Sokan érdeklődnek a belépés lehetőségéről az igen fiatal korosztály tagjai közül is.

Ezt jó jelnek veszem, úgy értelmezem, hogy az ifjabbak felé is vonzerővel bír a polgárőrség eszméje és talán az egyesületünk is olyan minőséget képvisel, ami vonzó az érdeklődők számára

– mutatott rá Átrok Zsolt.

Meglátása szerint az orgoványi polgárőrség erőssége nem nagyságában, hanem az összetartásban van. – Három éve vagyok polgárőr, és már az első szolgálatomon, egy falunap biztosítása során is azt tapasztaltam, hogy olyan egységben működnek a tagok, mint egy óramű. Mindenki tudja, hogy mi a dolga, és azt jó ütemben, kiváló időzítéssel teszi meg, a társait támogatva. Ez biztonságérzetet és magabiztosságot ad – mutatott rá az új elnök az egyesület erősségére és hozzátette: szívből örül annak, hogy elfogadta a polgárőrség, és az önkormányzat is mögötte áll, kiváló a kapcsolat a polgármester asszonnyal, aki már az első időkben is minden segítséget megadott neki.

A civilben gépszerelőként dolgozó elnök a családja hozzáállását is méltatta, hiszen csak támogatást kap tőlük, és megértik, hogy a közösség biztonsága érdekében időnként nélkülözniük kell a családfőt.

Valóban megéri ez a támogatás, hiszen az elmúlt időszakban a polgárőrség nagyban közreműködött az orgoványi bodzásgazdák földjeinek védelmében, miután tolvajok tizedelték a bodzatermést, valamint egy éjszaka ügyködő betörőt is elfogtak, aki éppen egy házból próbálta meglovasítani az értékeket.