Egy hónapra kétezer adag segítséget célozott meg a bajai vállalkozó

Hosszabb ideig tartó akciót lát szükségesnek a meleg­étellel és szervezőmunkával segítő bajai vállalkozó. Szélesebb körű, tartós összefogást tervez, miközben háromezer adaghoz közelítenek.

Napi száz adag önköltséges ebéd megfőzését és kiszállítását ajánlotta fel március végén a Fondü Menü. Ifj. Volentér László a családi vállalkozás nevében 500 forintos támogatást kért az akció beindításakor, hogy a rászoruló családok asztalára melegétel kerülhessen.

Rövid idő alatt több száz adagra elegendő felajánlás futott be, 600-ra, majd 900-ra nőtt a szám, a BSK Öregfiúk ifjú focistákat segítő támogatásával újabb családokkal gyarapodott az érintettek köre és már 1200 adagról lehetett beszámolni. A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is kivette részét a munkából, a szociális munkások hetek óta segédkeznek az ételek kiszállításában. Április végéhez közelítve Volentér László arról számolt be, hogy 1430 adagnál tart az akció, 22 napon 37 címre szállítottak 65 adag ebédet. Majd megjelölte az új célt: májust kétezer adagos hónapként szeretné látni, az első napok alapján ez nem tűnik elérhetetlennek, hiszen napi 70 adaggal vágtak neki a hónapnak, azaz két hónap alatt közel háromezer adag elkészítésében, illetve kiszállításában vállalnak szerepet.

– Van rá reális esély, hogy tovább nőjön ez a szám, de a legfontosabbnak azt tartom, hogy minél tovább működhessen a rendszer. Több ok miatt is így gondolom. Nem tudhatjuk, hogy meddig tart ez a helyzet és a következményeivel sem lehetünk tisztában. Segítségre szoruló ember pedig mindig akad – mondja Volentér László.

Hozzáteszi: ezt 21 év tapasztalatának birtokában állítja, az akció meghirdetésekor pedig nem lebegett előtte egy elérendő létszám, de a közösségi oldalán meghirdetett kezdeményezés sokak tetszését elnyerte. Ennek köszönhetően gyorsan nőtt az adagok száma, ő senkit nem keresett meg, minden felajánlás önkéntesen érkezett. Hitt benne, hogy érzékenyebbek a vállalkozók annál, mint amit sokan gondolnak róluk. Körükben az is segíthette a kezdeményezést, hogy nem a sajnálkozáson, hanem egy helyzet megoldásán volt a hangsúly. Véleménye szerint a fogadtatásban szerepe van annak, hogy a család neve és munkássága hitelesíti az ötletet, az anyagi támogatást nyújtók számára pedig nem mellékes körülmény, hogy kézzelfogható segítség kerül a rászorulók asztalára, közvetlen segítséget kapnak a családok. Lényegesnek említi továbbá a családsegítő bekapcsolódását, mert a szociális munkások a tanyavilágban élőkről is pontos, hiteles információkkal rendelkeznek, és a kiszállításban is nagy terhet vállaltak magukra.

– Nagyságrendileg 25 adományozó van jelenleg, ők egy–öt adaggal segítenek egész hónapra. Valami hasonlóban gondolkodnék szponzorok bevonásával, legalább 40–50 adaggal. Azt sem zárnám ki, hogy a kiszállítással foglalkozó helyi vállalkozások összefogva működtethetnének egy 100–200 adagos rendszert. Ennek a körülményeit, jogi szervezeti lehetőségeit is vizsgálgatjuk, mert jelenleg adóvonzata van annak, ha egy cég étkezésre fizet be – sorolja fejlesztési elképzeléseit Volentér László.

Mint mondja: akad olyan is, aki névre szólóan fizet be egy adott család javára, akár több hónapra is. Visszajelzésként eddig csak köszönőüzeneteket kapott az érintettektől. Mint korábbi tapasztalatairól meséli: nagyon emberi, emlékezetes gesztusokat eredményezhet egy ilyen kapcsolat. Példaként idézi fel, hogy éveken át segített egy fiút, aki gyógyíthatatlan kórral küzdött. Tőle minden évben érkezett viszonzásul karácsonyi csomag. Aztán egyszer szokatlan időpontban kapta meg az ajándékot, aminek kézbesítéséről annak feladója utolsó napjaiban rendelkezett.