Egy hétig robognak a vonatok a Hírös Agórában (videó)

Szombattól egy hétig látogatható a vasútmodell-kiállítás a Hírös Agórában, amelyet az idén 25 éves kecskeméti TGV2000 Vasútmodellező Klub szervezett. A látogatók többféle méretarányú asztalt tekinthetnek meg, melyek egyenként különböző ország egy-egy részletét modellezik, és külön témákra bontották azokat a szervezők. Az idei kiállításon két, eddig nem látott új terepasztal is várja az érdeklődőket.

Az asztalok szinte élnek a kecskeméti Vasútmodellező Klub kiállításán a Hírös Agórában, ahol működő sorompók, kivilágított ablakú épületek és ezernyi apró részlet nyújtja azt a képzetet, hogy madártávlatból látunk rá a valós világ egy darabjára. A pályákon analóg és digitális modellszerelvények futnak, melyeket a vasúttörténet több korszaka ihletett. A kiállítás egyik ékessége egy 15 méteres, a svájci terepet modellező, egybefüggő terepasztal, amelyen mintegy 300 méteres sínpár fut keresztül-kasul.

Az asztalok és a tereptárgyak, beleértve a főszereplő vonatszerelvényeket is többféle típusban és méretarányban jelennek meg a kiállításon. A H0-ás asztalok 1:87 arányúak, míg H0E még kisebb, a valódi kisvasutak méretarányos modelljei.

Lengyel Zsolt klubvezető elmondta, hogy egy vasútmodellnek teljesen valósághűnek kell lennie ahhoz, hogy szakmai berkekben értékeljék azokat. Ezért klubjukban mindenki arra törekszik, hogy a legapróbb részletekig a valósággal egyezőek legyenek asztalaik és szerelvényeik. A teljes épség is kiállítási kritérium, tehát ha egy szerelvény apró darabja hiányzik, már nem állítható ki, de már egy látható ujjlenyomat is makulának számít.

A klubvezető saját asztala 1:87-hez arányú modell, amelynek különlegessége, hogy digitális szerelvény fut rajta. Ez egészen valósághű példány, amiben mini hangszóró sugározza a valós mozdonyhangokat és fényei a menetiránynak megfelelően változnak. Trafóról kapja az áramot és távirányítóval szabályozható a sebessége, gombnyomásra villannak fel a fényei és adja ki hangjait.

Lengyel Zsolt szerint a vasútmodellezés a megszállottság és a szerelem különleges keveréke. Hatalmas elkötelezettséget igényel, csak teljes szívvel lehet jól csinálni. Ő maga és klubtársai is rengeteg szabadidőt és nem kevés anyagi forrást szenteltek szenvedélyüknek, ami kellett is, hiszen egy terepasztal évekig, több ezer munkaórában készül el, s egy szerelvény akár másfél millió forintba is kerülhet. A szerelvényeket készen lehet vásárolni, igen borsos áron – egy alap mozdony 100 ezer forintba is kerülhet -, az épületek pedig makett-szerűek, vagyis a modellezőnek kell összeállítania. Sok mindent maguk építenek, van olyan asztal, melynek hegyeit otthon öntötték műanyagból, de olyan szőlőültetvény is elterül a sínek mellett, melyet fogpiszkálóból és szivacsból készítettek.

Lengyel Zsolt elmondta, hogy a digitalizáció a vasútmodellezés fejlődését is meghatározza. A legújabb trendek szerint már okostelefonos applikációkon keresztül vezérelhetők a modern terepasztalok és azok szerelvényei.

A kiállítás egy hétig látogatható, a szervezők a tavalyihoz hasonlóan több mint 2000 látogatót várnak.