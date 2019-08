Egy hétig horgászhattak a gyermekek a Dunán

Ifjúsági horgásztábort tartott a héten a tassi és a szalkszentmártoni gyermekek számára a Tassi Sporthorgász Egyesület. A szer­vezők az idén a gyakorlati ismeretek elsajátítására helyezték a hangsúlyt.

Ifjú horgászokkal népesült be a héten a tassi Duna-­part. A második alkalommal megtartott bentlakásos Matula bácsi gyermek­horgásztáborban idén huszonnyolc általános iskolás korú fiatal ismerkedhetett meg a horgászat fortélyaival, illetve bővíthette tudását. A tábor és a horgászhelyek közvetlenül a Ráckevei Soroksári Dunaág „tassi felső víz” partján kapott helyet, csodálatos természeti környezetben.

– Tanulva a tavalyi tapasztalatokból, idén nem az elméletre, hanem inkább a gyakorlati ismertekre helyeztük a nagyobb hangsúlyt. A különböző módszereket, technikákat lényegében a vízparton, horgászás közben tanítottuk meg a gyermekeknek, hozzáértő szakemberek segítségével – mondta el érdeklődésünkre Tenke András, a tábor vezetője, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség tagja.

Többek között Siroki Dávid versenyhorgász, többszörös magyar válogatott és Tenke Tamás András sporthorgász tartott érdekes és tartalmas bemutatót a gyermekeknek. A tanultaknak köszönhetően a zsákmány sem maradt el, a táborlakók naponta fogtak halat, leginkább keszeget, pontyot, de bodorka, sneci, sügér is került a szákba. A szakmai munka mellett a szórakozás sem maradt el, a fiatalok strandoltak, csónakáztak, kirándultak, megismerkedhettek a környék természeti szépségeivel, ellátogattak a Rózsa Szigeti Horgásztanyára is.

– A tavalyi tábor lakói közül idén is nagyon sokan eljöttek, hogy tovább bővíthessék tudásukat. A fejlődés mind tudásban, fizikálisan, illetve felszereltség tekintetében is nagyon látványos volt. Az igényeket figyelembe véve a jövő évben a gyermek- mellett az ifjúsági korosztály számára szervezünk horgásztábort. A kisebbek továbbra is a Tassi Napsugár Táborban kapnak helyet, míg a nagyobbakat a Rózsa Szigeti Horgásztanyán szállásoljuk el. – Azon dolgozunk, hogy a gyerekek naponta megtapasztalják a horgászat és a természet csodáját és sok-sok élménnyel gazdagodva térjenek haza – fűzte hozzá Tenke András.