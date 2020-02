Egy gombnyomással hívhatjuk a mentőket

Pár napja már telepíthető okostelefonra az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone közös ÉletMentő alkalmazása, melynek segítségével vészhelyzet esetén egyetlen gombnyomással lehet hívni a mentőket, akik azonnal megkapják a telefonáló pontos GPS-koordinátáit és ismert betegségeinek adatait. Eddig közel 275 ezren töltötték le.

Az iOS-re és Androidra egyaránt ingyen elérhető ÉletMentő applikációban meg lehet adni adatokat például az ismert betegségekről (cukor-, szív-, tüdő-betegség, hallás- vagy látássérült), kezelésekről, gyógyszerérzékenységről. Így ha valaki rosszul lesz vagy baleset éri, egy gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával adhat le azonnali segélyhívást a mentőknek, és az alkalmazás a felsorolt fontos információkat is elküldi szöveges üzenet formájában a diszpécsernek. Emellett a mentők megkapják a bajbajutott telefonáló tartózkodási helyének GPS-koordinátáit is, ezzel nagyobb az esély, hogy hamarabb oda tudnak érkezni. A helymeghatározó funkció akkor is nagyon hasznos, ha valaki egy közlekedési baleset sérültjéhez riasztja a mentőszolgálatot, így akár egy teljesen ismeretlen környéken sem kell vesződnie támpontok megadásával, a mentésirányító pontosan látni fogja, hova kell küldenie autót.

A fejlesztők arra is gondoltak, hogy a hívónak esetleg gyors tanácsokra is szüksége lehet a mentők kiérkezéséig, így az Elsősegély menüpontban szöveges útmutatók olvashatók (esetenként kép illusztrációval kiegészítve), mi a teendő eszméletlenség, félrenyelés, mérgezés, vérzés, égési vagy egyéb sérülés, áramütés vagy kihűlés esetén. Az applikáció megmutatja azt is, hol van a közelben kórház, gyógyszertár vagy defibrillátor.

Kiemelendő, hogy a rendszer működéséhez nem szükséges internetkapcsolat, az alkalmazás ugyanúgy el fogja küldeni a pontos helyzetet a mentőknek, és tárcsázni fogja a segélyhívó számot. A térerő elengedhetetlen, annak hiányában nem lehet tárcsázni a mentőket. Ha van, de túl gyenge a hívás kezdeményezéséhez, egy SMS-t akkor is elküld az ÉletMentő. Lezárt képernyővel egyelőre nem lehet használni, de az OMSZ honlapján azt közölte, hogy a fejlesztők ennek megoldásán is dolgoznak. Az app jelenleg az érintőképernyős okostelefonokon és az Apple Watch órákon működik. Nem használható tableten, laptopon vagy számítógépen, de ez érthető is, hiszen a telefonos kapcsolat kulcsfontosságú szerepet játszik a mentésben.

A siket, nagyothalló és hallássérült bajbajutottak különböző ikonok lenyomásával tudják elmagyarázni a segélyhívó központnak, hogy mi a probléma, és mik a tünetei.

– Az alkalmazás már az elindítást követő első 24 órában letöltési rekordokat döntött, mostanra több, mint 274 ezer felhasználó regisztrált – mondta el lapunknak Hangai József mentőtiszt, az OMSZ regionális kommunikációs munkatársa. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy az alkalmazásnak van egy teszt üzemmódja, amit a képernyő bal felső sarkában található, az ÉletMentő problémamentes működéséről ezzel lehet meggyőződni.

– Javasoljuk mindenkinek az alkalmazás letöltését, hiszen egyetlen gombnyomással nagyon sok, a betegellátást megkönnyítő információt nyerhet a helyszínre érkező mentőegység – hangsúlyozta Hangai József.

Mesterséges intelligencia

Hangai József kiemelte: Európában második országként volt szervezett mentésünk, a világon elsőként vittük a helyszínre azt a defibrillátort, amelyhez ma már a laikusok is széles körben hozzáférnek a telepített automatadefibrillátor-pontokon. A mentésirányítási rendszerünk teljesen elektronikussá vált, a szolgálatok szervezésénél mesterséges intelligenciát vetünk be. A mentőkocsikra digitálisan, tabletre érkeznek a feladatok, az esetdokumentáció azokon íródik és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe továbbítjuk azokat. Az okostelefonok adta lehetőségeket kihasználva néhány éve bevezettük a SzívCity applikációt, amely közel 40 fő sikeres újraélesztésében működött közre.