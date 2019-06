Egy év múlva könnyebb lesz bejutni Ballószögről és Kadafalváról Kecskemétre

Kezdődik Kecskemét-Homokbányán a Boróka utcát és a Korhánközi utcát (Helvéciai utat) összekötő út aszfaltozása a Decathlon áruház mögött, ami jó hír a ballószögieknek és a kadafalviaknak is, főleg a Beretvás közön lakóknak.

Ha el akarják kerülni a forgalmas, gyakran beduguló Izsáki utat Kecskeméten (márpedig miért ne akarnák), akkor a ballószögiek és kadafalviak a Könyves Kálmán körút – Korhánközi utca – Beretvás köz útvonalat választják a belváros és otthonuk között. Ennek persze a Beretvás köziek és a közelében lakók annyira nem örültek, szerkesztőségünket is megkeresték korábban, és elmondták: ugyan 30-as sebességkorlátozó és 5 tonnás súlykorlátozó tábla is kint van, sokan száguldoznak a szűk utcában, és rengeteg kamion is feltűnik itt. Ez pedig azért is veszélyes, mert a Beretvás köz-Boróka utca találkozásánál van a kadafalvi óvoda és általános iskola, és a nagy forgalom miatt elég nehézkes a házakhoz történő lefordulás vagy onnan történő kikanyarodás is. Olvasónk szerint a Heliport ipari parkban lévő cégek műszakváltásaikor tapasztalható a forgalom ugrásszerű megnövekedése a Beretvás közön, azaz úgy tűnik, a felvázolt egérutat a munkába siető vagy onnan hazatérő dolgozók is előnyben részesítik.

Most javulhat a helyzet, több választási lehetőség lesz, ugyanis elkezdődik Homokbányán az úgynevezett déli feltáró út, azaz a Gábor Dénes utca építése. Ez a Boróka és a Korhánközi utcát köti össze a Decathlon mögött, emellett található a Ritz Mérőtranszformátor Kft. üzeme is. A fejlesztésre az önkormányzat összesen 575 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai forrást nyert. A munkaterületet a napokban adta át az önkormányzat a kivitelező Colas Zrt.-nek.

Az aszfaltút jelenleg a Ritz üzem előtt ér véget, innen viszik tovább 642 méter hosszan, azaz egészen a vasúti átjáróig, 7 méteres szélességben. Az út vízelvezetését szikkasztóárok biztosítja majd. Az útépítést megelőző közműkiváltások érintik a gáz és vízvezetéket, továbbá a légkábeles 20 kV-os villamos hálózatot, amelyet földkábelbe helyeznek. Ugyancsak szilárd burkolatot kap az útból kiágazó Rosta utca is 133 méter hosszúságban, 6 méter szélességben, egészen a Homokszem utcáig.

– Az útépítés eredményeképpen az önkormányzat a Homokbánya területén komplex fejlesztési programot valósít meg. Ezzel a város dél-nyugati részén található 50 hektáros területben rejlő fejlesztési potenciált kívánja a lehető legteljesebben kiaknázni. Kiemelt jelentőséggel bír a homokbányai gazdasági területet feltáró út fejlesztése, annak érdekében, hogy az érintett ipari, kereskedelmi és szolgáltatási célokat szolgáló ingatlanok jól megközelíthetők legyenek az itt élő lakosság, a meglévő, illetve a későbbiekben betelepülő vállalkozások, valamint azok munkavállalói számára – közölte az önkormányzat.

Mint megtudtuk, a déli feltáró út építése várhatóan egy évig tart.