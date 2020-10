Egészségesek és szépen fejlődnek a hajósi hármas ikrek

Tripla az öröm július 17-e óta a hajósi Tóth családban, ahol Vendel, Kende és Zente megérkezése után megháromszorozódtak a napi feladatok. A legénykék szépen cseperednek, így a boldogság azóta is köbön van a famí­liában.

– Tavaly karácsonykor derült ki, hogy várandós vagyok. Januárban mentünk ultrahangvizsgálatra és akkor közölte a doktor úr, hogy nem egy, hanem három gyermek érkezésére számíthatunk. Akkor megijedtem, nem attól, hogy hármas ikreink születnek, hanem a kihordási időszaktól tartottam, de szerencsére problémamentes volt a szülésig tartó időszak – mesélte Szarvas Vivien, a gyermekek édesanyja, akinek május 13-án, a várandósság 24. hetében kellett befeküdnie a kórházba. – A koronavírus-járványhelyzet miatt látogatási tilalom volt, így kilenc hétig nem is találkozhattam sem a férjemmel, sem a családtagokkal, csak ablakon keresztül néztük egymást. Én az első emeleten voltam, a látogatók meg odalent – elevenítette fel a nehezebb időszakot a 29 éves anya, akinek az ikrek az első gyermekei. – A gyermekek neveit is már csak telefonon tudtuk megbeszélni, de még „pocaklakóként” elneveztük őket – tette hozzá mosolyogva Vivien.

A szülés szeptember elejére lett volna várható, de a három gyermek miatt a terhesség 33. hetében segítették világra a fiúkat. Elsőként Vendel érkezett 1460 gramm súllyal és 38 centiméterrel, őt követte Kende 1810 grammal és 48 centivel, és bátyjai után Zente jött a sorban, 1580 grammal és 39 centivel.

Vivien és férje, Tóth Bertalan tizennégy éve alkotnak egy párt és négy évvel ezelőtt kötötték össze életüket. A Petőfi utcai otthonukat évek óta csinosítják, ám a fiúk érkezésével picit módosítani kellett a korábbi terveken, de így is lesz majd idővel mindenkinek külön szobája. Az édesapa egy miskei fémipari cégnél termelésirányító, míg a felesége a város polgármesteri hivatalának gazdasági osztályán dolgozik. Mint mesélték: mindketten tagjai a sváb hagyományőrző tánccsoportnak, ám most a táncra nem jut idő, mert minden az ikrek körül forog.

– A családban mindenki örült, amikor kiderült, hogy három babát várunk. A gyerekek megszületése óta pedig sokan segítenek bennünket. Az önkormányzat például biztosítja a mindennapi ebédünket, és kaptunk egy segítőt is. Komoly támogatás ez, hiszen rengeteg a feladat a gyerekekkel, és akad egyéb tennivaló a háztartásban is – mondta el az édesanya, aki férjével együtt nagyon hálás mindenkinek a különböző felajánlásokért.

– A hajósi katolikus egyházközség karitász csoportja nagyon sok pelenkával támogatott bennünket, akárcsak barátaink és a helyi lakosok. Kóbor Edina szervezte a pelenka- és popsitörlőgyűjtést, de kaptunk különböző utalványokat, krémeket, tisztítószereket, ruhákat és minden egyebet, ami kell a kisbabáknak. A mai napig érdeklődnek még Bajáról is, hogy mivel tudnának segíteni bennünket – sorolta Vivien, akitől megtudtuk, hogy a csöppségek háromóránként étkeznek, és általában ilyenkor tisztába is teszik a fiúkat, így jelenleg naponta 24 pelenka fogy el a készletből.

A hármas ikrekkel történő közlekedés sem egyszerű, hiszen a babakocsi szélesebb az átlagnál és némelyik ajtón nem is lehet beférni vele. Tóthék a családi személygépkocsit is szeretnék mielőbb lecserélni egy kisbuszra, mert a mostani járművükbe már most is szűkösen férnek.

Bertalanék családi ágán születtek már régebben ikrek, és Hajóson tán 47 éve történt hasonló csoda, akkor három kislánnyal gyarapodott a sváb gyökereire büszke település.