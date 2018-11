Egészen tavaszig szépülnek a város fái

Véget ért a vegetációs időszak, ezért folyamatosan zajlik a fák nyesése Kecskemét területén.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai a város több pontján, egyidőben egészen tavaszig végzik a fák lombkoronáját érintő munkálatokat. A karbantartásra azért van szükség, mert a lombok némely fa esetében nagyon kiterebélyesedtek, melyek a munkálatok nyomán visszanyerik szabályos alakjukat és mindennapokban kellemetlenségeket okozó benyúló ágakat is lemetszik. A fákkal együtt a sövények is visszanyerik gondozott formájukat, a Városüzemeltetési Kft. néhány napja azok metszését is megkezdte.

