Edző szeretne lenni az Európa-bajnok tőrvívó

Szemes Gergőt, a tizenhét esztendős kunszentmiklósi kadettkorosztályos tőr egyéni Európa-bajnokot és mesterét, Szabó Istvánt mutatta be a minap Balog Mihály helytörténész, nyugalmazott könyvtárigazgató a város­háza dísztermében.

Szemes Gergő gyermekkora óra vonzódott a fegyverekhez, leginkább a kardhoz. A vívással egy sportnap keretében ismerkedett meg, majd 2011-ben lett Szabó István tanítványa Kunszentmiklóson. Három évvel később már a KDVSE csapatát erősítette, ekkor költözött Budapestre elsőéves gimnazistaként, és igazolt a Fradihoz.

– Felemelő érzés volt először tőrt ragadni. A vívásba gyorsan belejöttem, és már nem igazán akadt edzőpartnerem Kunszentmiklóson, így már nagyon fiatalon Budapestre is jártam edzésekre. Mesterem, Szabó István mindvégig mellettem maradt, még azután is, mikor a ferencvárosiakhoz igazoltam – mesélt sportpályafutása kezdetéről Szemes Gergő.

A kitartó munkának és a mester útmutatásának köszönhetően Gergő sorra gyűjtötte be a trófeákat. Ma már tizenkétszeres magyar bajnoki címmel büszkélkedhet. Tizennégy évesen már serdülő, kadett- és juniorkorosztályban állhatott a dobogó legfelső fokára, és kijutott az Európa-, illetve a világbajnokságra. A legsikeresebb éve a tavalyi volt, mivel megnyerte a kadett országos bajnokságot, ezüstérmes lett a felnőttek között, a juniormezőnyben bronzérem került a nyakába, ráadásul Foggiában, a kadett-Európa-bajnokságon felállhatott a dobogó harmadik fokára. Mindemellett az Európa-bajnokságot megelőző körversenyeken és világkupákon kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A legnagyobb sikerét idén februárban érte el. A Porecben rendezett kadett és junior vívó-Európa-bajnokságon, a kadett férfi tőrvívók versenyében aranyérmet nyert.

– Gergő azzal tud nyerni, hogy rendkívül erős mentálisan. Képes arra, hogy egymás után megnyerjen különböző versenyeket. Ilyen tehetség száz évben jó, ha egy születik. Nem csoda, hogy a sportszervezők benne látják a magyar vívás megmentőjét. Reményeink szerint a négy év múlva sorra kerülő párizsi olimpia kvalifikációs versenyein képesek leszünk kivívni az olimpiai indulást. Ha ez nem történne meg, akkor sem dől össze a világ, mert a rá következő négy évben ismét megpróbáljuk – méltatta tanítványát Szabó István.

Gergő tehetsége és kitartása nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a világ élvonalába kerüljön, ha nincs mellette mestere, Szabó István, aki maga is komoly eredményeket tudhat maga mögött.

– Vívni a Budapesti Honvédban kezdtem, ahol nagyon sokat tanultam edzőimtől, Horváth Kornéltól és Török Tibortól. A fővárosi klubban szereztem első edzői tapasztalataimat is. Később Csepelre igazoltam, de a folyamatos sérülések miatt be kellett fejeznem pályafutásomat. Íróként, újságíróként tevékenykedtem a Nemzeti Sportban. A pástokra 2006-ban tértem vissza veteránként. A kunszentmiklósi klubot kilenc évvel ezelőtt alapítottam meg. Lényegében a nulláról építettük fel feleségemmel a mára magyar bajnoki címekkel is büszkélkedő szakosztályt – mesélte Szabó István.

A szerény körülmények ellenére a sikerek nem maradtak el. Innen indult Szemes Gergő is. A legjobbak később Budapestre igazolnak.

– Akkor tudunk igazán eredményesek lenni, ha a versenyző-edző-szülő háromszög jól működik. Figyelni kell arra is, hogy tanítványainkat ne terheljük túl, a sport mellett maradjon idejük a pihenésre és az iskolára is. Azt tartom, hogy a gyermekeket egyenrangú partnerként kell kezelni, mivel a közvetlenebb kapcsolat nagyon is kifizetődő – fogalmazott Szabó István.

A mester és tanítványa nagyon készült az április elejére tervezett, Salt Lake City-i utánpótlás-világbajnokságra, amit a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak. A nyári pihenő után Gergő a tervek szerint szeptemberben a hazai versenyeken áll újra a pástra. A nemzetközi versenyekről szinte semmilyen információ nincs. A fiatal versenyző a vívás mellett az iskolában is szeretne eredményes lenni, az érettségi bizonyítvány megszerzése után tanulmányait egyetemen szeretné folytatni. Dédel­getett álma, hogy edző legyen.