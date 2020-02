Ebben az évben több fejlesztés is lezárul

Az év első heteiben a költségvetés összeállítása jelenti a fő feladatot a településeken. Ebben a dokumentumban mások mellett a futó és remélt fejlesztésekkel is számot vetnek a képviselő-testületek.

Újratervezés­sel indították a hetet a felső­szent­iváni községházán. Miután a település idei költségvetésének tervezetét határidőre, múlt pénteken megküldték a képviselőknek, kiderült, hogy az adóerő-képesség számítás szerint ötmillió forinttal kevesebb állami támogatásra jogosult az önkormányzat, mint azzal előzőleg számoltak. Ezért aztán a költségvetési sorok újraírásával kezdődött a munka.

– Terveink szerint jövő héten fogadhatja el a testület a végleges változatot, előtte a pénzügyi bizottság tárgyal a 467 millió forint főösszegű költségvetésről – mondta el érdeklődésünkre Vörös Szilárd polgármester. A település legnagyobb és leglátványosabb fejlesztése a malom újjáépítése és turisztikai célú hasznosítása, amihez a megye által felügyelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből 214 millió forint támogatást nyertek.

– A viharok után felkerült a tető az épületre, így már a gépészet is a helyére kerülhet, a projekt 75 százalékát már elszámoltuk, április végéig tart a fejlesztés, amelyben már az informatikai és marketingkiadások jelentik a fő részt, az ünnepélyes és hivatalos megnyitó időpontjáról még nem született döntés – fűzte hozzá a település vezetője.

Emellett a fogorvosi rendelő felújítása, a fedett piac építése, a művelődési ház hűtésének korszerűsítése és a szabadidőpark élményelemeinek bővítése szerepel feladataik közt. Tervezik továbbá a tavaly átadott bölcsőde bővítését, ezzel kapcsolatban döntésre várnak. Az elképzelések között szerepel az egészségház felújítása, valamint a belvízproblémák megoldása a kritikus helyeken. Extrém esőzések idején ugyanis kisebb tengerek jönnek létre, ezek ellen tennének, ha a maradék TOP-os forrásokból támogatást nyernek. Folytatják a járdafelújítási programot, amelyben az önkormányzat az építőanyagot, a lakosok, közösségek pedig a munkát biztosítják, erre a célra felülről nyitott kasszát szánnak, tehát az igények szerint teremtik elő a finanszírozási hátteret.

Bátmonostor 14 millió forintot hozott át erre az évre, négyszázmillió forintot meghaladó összegből gazdálkodhat. Béleczki Mihály polgármester fejlesztéseik kapcsán kiemelte: vannak beruházások, melyekhez jelentős önrészt kell biztosítaniuk, ilyen például a konyhafelújítás, amelynek kivitelezése befejeződött és a műszaki átvételnél tartanak. Ehhez 67 millió forintos támogatást nyertek és további 25 millióval kell kiegészíteni a 2016-os sikeres pályázatból megvalósult korszerűsítést.

– Ebben az évben nagy falat az iskola energetikai korszerűsítése, ami nettó százmilliós tétel, legkésőbb no­vember végére végeznek a nyílászárók cseréjével és a teljes hőszigeteléssel. Ugyanez vonatkozik a sportcsarnokra is, ahol a kazáncsere mellett a radiátorok beépítése is a terv része – sorolta. Hozzátette: jelenleg mindössze hét gyerek jár az iskolába, a református egyházzal tárgyalnak a fenntartóváltásról és a nyolcosztályossá fejlesztésről. A szükséges létszám biztosított, hiszen a faluban a hat év alatti gyerekek száma 170, de sokan más településre viszik gyermeküket, a feltételek javítása ezen is változtathat.