Ebben az évben háromszáz mázsa hal került a dunapataji Szelidi-tóba

Idén minden eddigi telepítési rekordot felülírt a Dunapataji Horgászegyesület. Minderről Csókás András, az egyesület elnöke beszélt, kitérve arra is, hogy mindehhez milyen források álltak rendelkezésre.

Mint ismert, a Szelidi-tónál az utóbbi évtizedben olyan hatalmas fejlődés, infrastrukturális beruházás történt, hogy bátran mondhatjuk, megyénk egyik ékszerdoboza a tó, mely egyre több vendéget és közöttük egyre több horgászt vonz a páratlanul értékes természeti adottságokkal rendelkező tóhoz.

A dunapataji önkormányzat mellett a Dunapataji Horgászegyesület is mindent megtesz, hogy a szép környezetet fenntartsák. Évente háromszor, tavasszal, nyáron és ősszel tótakarítást szerveznek, és alapszabályban rögzítették, hogy a tagoknak ezen alkalmak legalább egyikén részt kell vennie, amennyiben egyiken se tud, akkor a munkát ötezer forinttal válthatja meg.

Minden eddiginél nagyobb szabású volt a november eleji őszi tótakarításunk, amelyen negyvenen vettek részt.

– meséli az elnök, majd folytatja:

– Az idősebb horgászok a tó körül összegyűjtötték a szemetet, a fiatalabbak pedig az önkormányzat erőgépeinek segítségével eltávolították a tópartról és a tóból a gazdátlan, sorsukra hagyott, tönkrement csónakokat. Sikerült az évet úgy zárnunk, hogy a horgászszezon után is tisztaság lesz a tó környezetében, így talán mindannyian jobb kedvvel kezdjük majd a tavaszi horgászatot – folytatta az elnök, majd rátértünk arra, hogy miért is lesz ez az év a horgászegyesület történetében rekordként bejegyezve.

– Ha lezajlik a december eleji nagy őszi haltelepítés, akkor elmondhatjuk, hogy idén 300 mázsa halat tettünk a Szelidi-tóba, ami egy nyolcvanhektáros vízben még országos szinten is kiemelkedő mennyiségnek számít. Tavasszal 75, nyáron 30 mázsa ponty került a Szelidbe, az ősz folyamán pedig ezer sügér, melyek a törpeharcsák számának gyérítését is szolgálják. Október közepén volt az M. Baits kupa pontyfogó verseny, ahol az egyesület társszervezőként vett részt. A verseny előtt 16 és fél mázsa négy-nyolc kilós és 45 mázsa két-három kilós ponty telepítésére került sor. Huszonhárom csapat vett részt a versenyen meglehetősen mostoha időjárási körülmények között. Meglepő eredmények születtek, ugyanis azt várta mindenki, hogy ezek a kisebb halak, amiket a verseny előtt telepítettünk, ezek fognak elsősorban kapni, de előkerültek a tó régi állományát képező 13-14 kilós pontyok is, melyekből szép számban fogtak a versenyzők – mesélte Csókás András, majd rátért a két nyertes pályázatra, mely jelentős összeggel megtámogatta a halasítást.

– Az évek alatt több pályázatot nyertünk, de halasításra ritkán írnak ki, ezért tartjuk nagy eredménynek, hogy a Mohoszhoz beadott két pályázatunk is nyert, melyek együttes nettó összege egymillió-nyolcszázezer forint. November 24-én 14 mázsa kétnyaras, 70-80 dkg-os pontyot és harminc mázsa háromnyaras, azaz két-három kilogrammos pontyot telepítettünk a tóba. A kétnyarasok árának felét, a háromnyarasok árának hetven százalékát támogatta a Mohosz ezzel az összeggel – magyarázta az elnök, és hozzátette, hogy várhatóan még a héten 600 kilogramm süllőt is telepítenek a Szelidi-tóba.

És ezzel még nincs vége az idei sorozatnak, ma lesz az újabb, az úgynevezett őszi nagy haltelepítés. A napijegyekből és a horgászjegyekből nyáron befolyt összegből további 72,5 mázsa két és fél kg átlagsúlyú ponty érkezik a tóba.

– Mivel ezt az állományt már inkább a 2021-es évre szánjuk, tíznapos horgászati tilalmat rendelünk el. Természetesen az is célunk, hogy a tagság megfoghassa a halat a karácsonyi halászléhez, sőt a 2020. évi horgászjegyekkel még január 31-ig lehet horgászni, mégis abban bízunk, hogy az ősszel nagy mennyiségben betelepített pontyok nagy része a tóban marad tavaszig, és jó kapással indulhat a 2021-es szezon.

Amennyiben a tervezett telepítéseket sikerül rendben lebonyolítani, akkor elmondhatjuk, hogy 2020-ban kereken 300 mázsa halat tudtunk telepíteni a Szelidi-tóba, amire eddig még nem volt példa

– mondta nem titkolt büszkeséggel Csókás András, a Dunapataji Horgászegyesület elnöke.

Téli horgászrendet vezettek be

A Szelidi-tavon a november 10-én életbe lépett éjszakai kijárási korlátozásokhoz alkalmazkodva ugyanezen naptól bevezették a téli horgászrendet, mely azt jelenti, hogy február 28-ig reggel 6 és este 6 óra között lehet horgászni – természetesen a tíznapos tilalom lejárta után.