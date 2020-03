Dupla aranyéremmel tértek haza a lányok a táncversenyről

Fennállásának 11. évfordulóját dupla aranyéremmel ünnepelte meg a Dance for Art Tánc-stúdió. A kecskeméti fiatalok egyéniben és csapatban is a dobogó legtetejére állhattak az országos táncversenyen.

A Dance for Art Tánc-stúdió újabb fiatal tehetségekkel képviselte magát a Klauzál Kupán. A szombaton megrendezett országos táncversenyen a gyermekkorosztály két kategóriájában is győzelmet ünnepelhettek. A show-tánc egyéniben Kreicsovszki Lilien szerzett aranyérmet. A show-tánc csoportosban pedig a Baracsi Petra, Kovács Bítia, Locskai Lucia, Szolnoki Hanna, Vidman Emma, Kreicsovszki Lilien és Szemerédi Gréta alkotta formáció bizonyult a legjobbnak, így a lányok a dobogó legtetejére állhattak fel.

– Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra. Mindent beleadtak és kiválóan táncoltak. A lányok először versenyeztek együtt, néhány hét alatt remekül egy csapattá csiszolódtak – mesélte Nagy Zsuzsa, a Dance for Art vezetője, koreográ­fusa. – A verseny másnapján ünnepelte a tánciskolánk megalakulásának 11. évfordulóját. A lányok stílusosan, a 11-es számot hozták kétszer egyesben, azaz két első hellyel – tette hozzá mosolyogva. Az egyéni és csoportos koreográfia terén is nagy előrelépés történt. Nagy Zsuzsa pici babája mellett jelenleg kevesebb időt tud fordítani a versenyzők felkészítésére. Szerencsére egy nagyon jó segítséget kapott.

– Korábbi tanítványom, Irházi Emese szinte önállóan koreografálta és tanította be a produkciókat. Az egyéni koreográfiát teljesen egyedül valósította meg, a csoportosat igazi csapatmunkának mondanám. Emese 5 éves kora óta táncol, most, 19 évesen pedig budapesti tanulmányai mellett hetente többször is visszajár hozzánk. A Klauzál Kupa dupla győzelméhez így nagyban hozzájárult, rá legalább olyan büszke vagyok, mint a táncosokra, kiváló munkát végzett – hangsúlyozta az iskola vezetője.

A csoportos koreográfia fontos részét képezi majd a nyári nagy gálának, mely idén a cirkusz világát idézi meg a táncok útján. A most aranyérmet szerző hét lány tánca is a cirkusz varázslatos érzetét hozza el a közönségnek, mely az egyik betéttánca lesz a június 14-ei rendezvénynek. A Dance for Art táncosainak azonban addig még számos versenyen kell bizonyítaniuk.

– Nem titkolt célunk, hogy indulhassunk a június végén Balatonfüreden megrendezendő Európa-bajnokságon – árulta el Nagy Zsuzsa. – Addig lesz még jó néhány versenyünk, ahol, ha jól szerepelünk, sikerül a kvalifikációnk az Eb-re. Az első pontszerző táncverseny március 27-én lesz, mely már része a Magyar Látványtánc Sportszövetség versenysorozatának. A pontszerző versenyeken a Klauzál Kupán már bizonyító egyéni és csoportos show-táncosok mellett egy duónk is indul – tette hozzá. A Dance for Art Tánc-stúdió 11 éve foglalkozik kecskeméti és környékbeli gyerekek tanításával. Tánctanárai komoly tapasztalattal bírnak, régóta dolgoznak a táncos rendezvények világában.

– A tánciskola megalapításával az volt a célom, hogy a fiataloknak egy olyan helyet biztosítsak, ahol mozoghatnak, sportolhatnak és táncolhatnak kedvükre. Nem köteleztük el magunkat egyetlen stílus mellett, lehetőséget kínálunk többfajta tánc elsajátítására is. A táncmozdulatokon kívül a tanárokkal közösen a művészet iránti alázatra, a munkához való hozzáállásra is megtanítjuk a fiatalokat. A tánc ráadásul jótékony hatással van az egészségre, hozzájárul a fizikai és szellemi fejlődéshez – jegyezte meg Nagy Zsuzsa, aki egyébként sok-sok évet töltött el tánctanítással, mielőtt megvalósította álmát és 2009-ben saját tánciskolát hozott létre.