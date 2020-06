Dunába esett lányt mentett a fiatal, kalocsai rendőrnő

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőreként szolgál a kalocsai Lakatos Adrienn törzsőrmester, aki kollégájával, Bozsik Zoltán őrmesterrel együtt mentette meg Budapesten egy 18 éves lány életét múlt szombat este, aki a Petőfi hídról zuhant a Dunába.

A Petőfi híd pesti oldaláról esett a Dunába egy 18 éves lány szombat este. Egy szemtanú látta az esetet, tárcsázta a 112-es segélyhívó telefonszámot, és szerencsére, a két vízirendőr alig másfél kilométerre volt a megjelölt területtől. Ahogy megkapták a riasztást, azonnal a lány keresésére indultak, a szolgálati csónakjukkal néhány percen belül a helyszínre értek.

– A bejelentés után pár perccel kollégámmal, Bozsik Zoltán őrmesterrel megtaláltuk a vízben a lányt, de az erős sodrás miatt már legalább egy kilométerrel lejjebb, egy hajóállomás előtt volt, ahol a víz felszínén lebegett, és csak a feje volt ki – elevenítette fel a történteket Lakatos Adrienn törzsőrmester. Mindent pontosan úgy csináltak, ahogy azt korábban tanulták, magabiztosan cselekedtek, amikor megkapták a riasztást. – A szolgálati hajóval szakszerűen, óvatosan mellé álltam, a kollégám megfogta a hölgy a jobb karját, ezt követően én is hátramentem, és ketten együtt beemeltük a hajóba – folytatta a mentés drámai pillanatait a fiatal törzsőrmester.

Elmondta azt is, hogy a mentést nehezítette, hogy magasabb a Duna vízállása a megszokottnál és erősebb a sodrása is. – Minél gyorsabban ki kellett emelni a vízből a hölgyet, hogy ne sodródjunk rá vele együtt a szolgálati hajóval a pontonra. Reszketett és sírt, miután megmentettük. Eszméleténél volt, de zavart és nagyon rémült volt, tiszta volt a beszéde, de a kérdésünkre nem tudta pontosan megmondani, hogy került a Dunába, bűncselekményre utaló körülményt azonban nem találtunk – folytatta Adrienn, aki nem először mentett életet, kollégája, Bozsik Zoltán Benjamin rendőr őrmester viszont most először került ilyen helyzetbe.

A kimentett tinilány a hátát és a fejét fájlalta, zúzódásokkal úszta meg a vízbe esést. Bár alig pár percet volt a vízben, de így is lehűlt a teste, ezért izolációs fóliába és egy takaróba tekerték a rendőrök, úgy adták át a kiérkező mentőknek. A helyszínen megkapta a szükséges ellátást és stabil állapotban szállították kórházba. A Petőfi hídnak egy olyan részéről zuhant a folyóba, ami kevésbé veszélyes, ha a másik oldalról esik a vízbe, ott a kavargó örvények másodpercek alatt lehúzhatnak egy embert a mélybe, ahol megfulladhatott volna. Az ott lévő pillérek turbulens örvényeket okoznak. Óriási szerencséje volt, hogy megmentői rátaláltak.