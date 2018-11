Döntés született az elterelt buszokról: egyelőre maradnak a Jókai utcán

Jó háromnegyed órán keresztül tartott a vita a csütörtöki kecskeméti közgyűlésen a buszok Rákóczi útról való kitiltása és a kecskeméti közlekedésfejlesztés kapcsán. A polgármester kijelentette: nem tudnak minden lakossági kérést teljesíteni, kompromisszumokra van szükség.

A témához először Király József, az MSZP helyi frakcióvezetője szólt hozzá, aki kijelentette: egyértelműen amellett van, hogy tehermentesíteni kell a Rákóczi utat. Szerinte felújítás után több sugárutat is jobban be lehet vonni majd a közlekedésbe, így a Bem, a Nagykőrösi és a Kaszap utcát is. Viszont azt is mondta, hogy élére áll annak a tiltakozásnak, hogy “a Nagykörúton belülre semmilyen busz ne jöjjön be, se helyi, se helyközi”. Király József végül jelezte: érintettség okán nem fog szavazni, merthogy a Rákóczi úton bérli a Művész Kávézót; szavai szerint sokan ennek tudják be, hogy nem akarja a páros oldalon látni a buszokat, pedig nem erről van szó.

Hörcsök Imre (Fidesz-KDNP) kitért arra, hogy a Rákóczi úton élők közül is sokan és régóta panaszkodnak, hogy a 2012-es felújítás óta óta napi többszáz autóbusz közlekedik előttük, a nem a nagybuszokra kitalált térkő miatt pedig remegnek lakások falai. Ugyanakkor megérti és részben jogosnak tartja a Jókai utcaiak igényét is arra, hogy a buszterhelést osszák meg több utca között. Hörcsök Imre szerint a keddi bizottsági ülésen már előremutató, értelmes párbeszéd mutatkozott.

Dr. Falusi Norbert (LMP) kevesellte a kecskeméti közlekedésfejlesztés terén az elmúlt tíz-tizenkét évben elért eredményeket. Mint fogalmazott, „a nagy tervek dugába dőltek”, nem valósultak meg az ígért P+R parkolók, a decentrumok, a buszsávok, nincs átfogó kerékpáros-úthálózat fejlesztés.

A testületi ülést vezető dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: minden döntésnek rengeteg következménye van, és sokkal bonyolultabb a kérdések annál, ahogy azt az ellenzéki képviselők elképzelik. Hiszen ha a buszokat kitiltják teljesen a Nagykörúton belülről, az megnövelheti az autók számát a belvárosban. Kijelentette: igenis sok fejlesztés történt, elkészült például az északi körgyűrű (utolsó szakaszát az 5-ös főút és az M5-ös között várhatóan decemberben átadják – a szerző), és ezek nélkül sokkal nagyobb lenne a forgalom a városközpontban.

A közgyűlésen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is, aki kiemelte: lehet, hogy nem úgy néz ki, mert szakaszosan történik, de igenis zajlik a tíz éve elhatározott közlekedésfejlesztési koncepció megvalósítása. Mint mondta, az aluljárónál se előzmények nélkül épül meg a körforgalom, hiszen megelőzte két éve a Kuruc körút négysávúsítása, és követi majd a vasútállomás és buszpályaudvar elérhetőségének, szolgáltatásának javítása.

– Nem összevissza döntünk, hanem amit elhatároztunk, annak mentén haladunk – mondta a polgármester, megemlítve, hogy a belső nagykörút fejlesztésére is pályáznak, a Margaréta Otthonnál és Kadafalván pedig buszdecentrumok lesznek.

– Éppen azért vannak feszültségek, azért lépnek fel problémák, mert már benne vagyunk az érdemi megvalósításban. Megpróbálunk minden szempontot figyelembe venni, nagyon sok egyeztetést, lakossági fórumot tartunk, a felmerülő lakossági igényeket az ésszerűség határain belül megpróbáljuk beépíteni. De nem tudjuk mindenki kérését teljesíteni, kompromisszumokra van szükség, erre kérek minden kecskeméti lakost – mondta Szemereyné Pataki Klaudia.

A testületi ülésen szót kapott a Jókai utcaiak képviseletében Bátayné dr. Mácsai Anikó is. Mint elmondta, neki is kellemetlen volt a szerdai forgalomlassító demonstráció, kapott hideget-meleget, de felvállalta az ügyet. Kifejtette: azt sérelmezik, hogy nem hallgatták meg őket a döntés előtt, egyúttal kérte, ne végleges döntést hozzanak a buszok útvonaláról.

A 16 igennel, 3 tartózkodás mellett elfogadott határozat szerint a a nyáron a buszoknak bevezetett ideiglenes terelőútvonalak maradnak a jövőben is. Ugyanakkor az is benne van a határozatban, hogy – Hörcsök Imre javaslatára – március 31-ig – a felmerülő jogos munkáltatói és lakossági észrevételek hatékony és megnyugtató rendezése érdekében a DAKK bevonásával készüljenek alternatív javaslatok.

