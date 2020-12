Díszpolgári címet kapott az érsek

Szűz Mária ünnepén, kedden vehette át a Pest Megye Díszpolgára kitüntetést dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke.

A megyei közgyűlés által adományozott cím „az oktatás, kultúra és a keresztény értékek gyarapításában elért kimagasló eredményeinek és társadalmi szerepvállalásának elismeréséül járt az egyházi vezetőnek” – áll az oklevélen, amit a plakett mellé csatoltak.

– Állítólag szavazás útján ítélték meg nekem, és évente egy személynek adja ki Pest megye. A pandémia miatt egyedül mentem a közgyűlés elnökéhez átvenni az oklevelet és az emlékérmet, bár mérete alapján inkább plakett, rajta a vármegye címerével – számolt be a kitüntetésről nyilatkozva Bábel Balázs. Hozzátette: csak ideiglenes lakóhelye szerint Pest megyei, de érdekességképpen felidézte, hogy régen, 1876-tól egészen 1949-ig Kalocsa is része volt a történelmi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének.

Nyilvánosan elérhető életrajza szerint az érsek pályafutása ennél jóval több ponton fonódik össze a fővárossal, illetve magával Pest megyével, amelynek most a díszpolgára lett. Bár a Bács-Kiskun megyét lefedő főegyházmegyéhez területi szempontból már a kecskeméti gimnáziumi évek óta kötődik, eredetileg a Dabas részét képező Gyónon született (a családja szintén innen származik, testvére, Márta is itt él, hitoktatóként, kántorként dolgozik) és Pest megyében volt káplán, majd szemináriumi rektor, később pedig prefektus a Központi Papnevelő Intézetben. Ezt követően Vácott dolgozott az Egri Hittudományi Főiskola kihelyezett levelező tagozatának rektoraként, és teoló­giát tanított a budapesti Kalazantinumban. Nem mellesleg: 2002-ben Dabason is díszpolgárrá választották.