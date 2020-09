Díszdiplomák átadásával kezdődött a tanév Baján

Hétfőn délelőtt tartották meg a Bajai Eötvös József Főiskola tanévnyitó és díszdiploma-átadó ünnepségét a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban. Az intézményben ebben az évben közel négyszáz hallgató folytathatja tanulmányait, közülük 120-an elsőévesek. Idén új szakot is indítottak, ami iránt nagy volt az érdeklődés.

A főiskolán hagyomány, hogy az évnyitón díszokleveleket, ösztöndíjakat és kitüntetést adnak át az egykori tanároknak, főiskolásoknak vagy munkatársaknak.

– Örömünkre szolgál, hogy az idei tanévet a százötven éves intézményünk régi, de most korszerűsített épületeiben kezdhetjük. A felújítások nem fejeződtek be, 2021-ben az A és C épületek tetőszerkezete és homlokzata is megújul. Nagyon örülünk, hogy személyes jelenléttel kezdhetjük meg a tanévet – mondta dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor évnyitó beszédében.

Nemcsak a főiskola helyszíne, de a képzési kínálat is megújult.

– A négy alapszak, a tanító, az óvodapedagógus, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a gazdálkodási és menedzsment szakok mellett a gazdálkodási és menedzsment alapszakhoz kapcsolódóan a felsőoktatási szakképzésen is köszönthetjük új hallgatóinkat – mondta a rektor.

– A tanévnyitó ünnepségen külön megtisztelő számunkra, hogy díszdiplomásainkat is köszönthetjük. Most különösen, hogy egykori főigazgató, főigazgató-helyettes, nyugalmazott iskolaigazgatók és szakvezetők vehetik át az arany-, gyémánt- és vasdíszokleveleket – tette hozzá dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya. Kitért arra is, hogy az idei tanév megvalósítása nem tűnik egyszerű feladatnak, de ahogy eddig is megoldották a problémás helyzeteket, a továbbiakban is ezen lesznek. A rektor kiemelte, hogy remélik, minél több időt tudnak személyes oktatással tölteni a tanév során.