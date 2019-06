Több mint száz hallgató vehetett át oklevelet Baján

Átvették jogos okleveleiket a bajai felsőoktatási intézményekben végezettek. A Víztudományi Karon csütörtökön, az Eötvös József Főiskolán pénteken ugrott meg a virágcsokros vendégek és a szögletes kalapot felszabadultan ég felé hajítók száma. Az egyetemen 34-en, a főiskolán 69-en vették kézbe az évek óta vágyott hivatalos dokumentumot. A két intézményben közel 150-en fejezték be tanulmányaikat a pár nappal ezelőtt zárult képzési időszakban.

– Szervusztok, kollégák! – mondta az aulában pezsgőspoharát megemelve dr. Bíró Tibor dékán. A Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának első embere hozzátette: szakmán belül általános gyakorlat a tegeződés, így van ez a most végzettek esetében is. Erre egyenként koccintottak, majd elégedetten kortyoltak a hivatalos oklevélátadó után már a lazulás jeleit mutató friss diplomások. Mindezt elérzékenyülve és örömmel nyugtázhatták a pár méterre várakozó hozzátartozók, akik néhány perccel korábban még a hivatalos oklevélátadó ünnepségen követhették nyomon szeretteiket és sorstársaikat. Megtelt a kar legnagyobb és a többség örömére kellemes hőmérsékletre temperált előadója. Több mint ötvenen végeztek a karon ebben a félévben, közülük 34-en vették át az ünnepségen oklevelüket, nappali tagozatos és levelezős szakmérnöki képzéseken, építőmérnöki és vízellátás–csatornázás szakon végzett tanulmányok után.

Dr. Bíró Tibor dékán ünnepi beszédében kiemelte: a végzettek egy része most kezdi meg pályáját, míg a szakmérnökök már más életszakaszban vannak, lelkiállapotuk viszont biztosan eltér az előző heti záróvizsga idején tapasztalttól. – Minden olyan keretet megteremtett a magyar felsőoktatás, hogy jó tudású, képességű hallgatókat tud kibocsátani a kar. A műszaki képzés kissé idegen volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára, főképpen a vízgazdálkodással kapcsolatos képzések. Akik ma diplomát kapnak, azok fontos, értéket jelentő és értékálló végzettséget szereztek. Ehhez kellett a családi támogatás, ezért elsősorban a hozzátartozóknak jár a köszönet. Köszönet illeti a tanárokat is, akik remélhetőleg jó szakmára oktatták önöket – fogalmazott. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ma csak az piacképes, aki folyamatosan képzi magát.

Az Eötvös József Főiskola diplomaátadó ünnepségén ezúttal a pedagógusok vehették át oklevelüket, a közgazdászok a hét féléves képzés után januárban tartanak itt.

– Bízom benne, hogy az 1870 óta működő intézményünkben, a 150 éves hagyományokra épülő oktatásunkban megtalálták számításaikat, ezáltal szakmai tudásuk elvárásuknak megfelelően bővült, így főiskolánk jó hírét viszik tovább. Kívánom, hogy teljesedjen ki szakmai karrierjük, napi teendőiket mindig lelkesen végezzék, mivel a bölcsődés, óvodás, kisiskolás gyerekekkel való pedagógusmunka a legörömtelibb foglalkozások egyike. Látni, folyamatosan aktív részese lenni annak a folyamatnak ahogy napról napra, hétről hétre, évről évre fejlődnek az általunk nevelt gyerekek, ahogy rácsodálkoznak a világra, kinyílik értelmük, megtanulnak járni, megfelelően mozogni, beszélni, énekelni, írni, olvasni, gondolkodni, számolni, rajzolni, mindez elégedettséggel tölthet el bennünket – mondta dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor gratulálva a végzettnek. Megköszönte a gyakorlati képzést biztosító intézményeknek, külön említve az Eötvös József Általános Iskolát, hogy fáradhatatlanul segítették a hallgatókat. Jótanácsként pedig azt javasolta, hogy diákéveik élményeit őrizzék meg szívükben, a főiskolán kötött barátságokat pedig tartsák életben. Köszöntőt mondott Zsigó Róbert államtitkár is. A térség parlamenti képviselője úgy fogalmazott: a tudás elénk tárja a világot, páncélként óv a sors kardcsapásaitól, lehetővé teszi, hogy mi döntsünk életünk alakulásáról, megadja nekünk a döntés szabadságát. A világpiacon ennek a befektetésnek van talán a legnagyobb megtérülési esélye, a frissdiplomások számára most kezdődik ennek az időszaka.