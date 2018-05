Díjjal ismerték el a főorvos munkáját a félegyházi betegek

Betegeinek szavazatai alapján négy évtizedes munkája elismeréseként Szent-­Györgyi Albert Orvosi Díjat kapott dr. Perlaki Pál belgyógyász-kardiológus. A főorvos korábban már átvehette a Kiskunfélegyháza Egészség­ügyéért díjat, ám közönségdíj, a betegek visszajelzése számára mindennél fontosabb.

A nagykőrösi származású orvos középiskolásként kertészmérnöknek készült. Végül egyik gimnazista barátjával döntöttek úgy, hogy orvosnak tanulnak. Az egyetem elvégzése után több lehetőséget is felkínáltak Perlaki Pálnak, ám a friss diplomás orvos semmiképp sem akart nagy kórházban kezdeni, ezért egyetemi oktatói tanácsolták, hogy Kiskunfélegyházán dr. Tóth Sándor főigazgató szárnyai alatt kezdje pályafutását. Így is lett. Dr. Perkali Pál azóta, közel negyven éve dolgozik a félegyházi kórházban. Belgyógyászként kezdte, majd később, 1993-ban a kardioló­giai szakvizsgát is letette. Félegyházán otthonra talált és itt alapított családot.

– Az orvosi hivatás az egyik legnehezebb feladat, mi vonzotta erre a pályára?

– Talán a segíteni akarás volt az, ami erre a pályára vitt, és ez máig megmaradt. Mondhatnám, hogy ez a mottóm. Így négy évtized távlatában is ezt a pályát választanám.

– Kezdettől foga a félegyházi kórházban dolgozik, hogy élte meg a kórház átszervezését, az aktív betegellátás megszüntetését?

– Nagyon rosszul, mert teljesen széthullott egy jól működő kollektíva. Akkor azért felmerült bennem, hogy el kellene innen menni. Hívtak több helyre is.

– Sokan el is mentek, ön miért maradt mégis?

– Persze, az én fejemben is megfordult, hogy szerencsét próbálok máshol, akár külföldön, de nagyon sok minden ideköt. Főként a családom és a betegeim. Azt vallom, hogy ahová születtünk, ott kell megteremteni a boldogságunk feltételeit. Úgy érzem, én mindent megteszek ennek érdekében. Azon felül, hogy itt dolgozom a krónikus belgyógyászaton és a rehabilitáción, húsz óra szakrendelésem van hetente és magánrendelést is vállalok. Átlagosan napi 14-15 órát is dolgozom az ügyeletekkel együtt.

– Egy orvosnak jobban kellene magára vigyáznia, vagy nem?

– Úgy vigyázok magamra, hogy minden beteget ellátok, csak így hagy éjszaka aludni a lelkiismeretem. Ha nem a gyógyítással vagyok elfoglalva, akkor a kisfiammal töltöm a szabadidőmet. Mostanában rengeteget sakkozunk.

– Ön szerint fontosak ezek a díjak?

– Mindenképpen. Nagyon fontos visszajelzés ez számomra. Erőt ad a folytatáshoz, ugyanakkor meg is nehezíti az életem. Eddig is nagyon sok munkám volt, most azonban még több lett. Néha azt érzem, akkora felém az elvárás, hogy nem tudom teljesíteni.

– Rendszeresen napirenden van az orvoshiány témája hazánkban. Ön szerint hogyan lehetne vonzóbbá tenni ezt a pályát a fiatalok előtt?

– A szakma megbecsülése sem erkölcsileg sem anyagilag nem áll ott hazánkban, ahol kellene. Szerintem ezen kellene javítani, akkor többen választanák ezt a pályát és többen maradnának itthon.

– A díjjal járó pénzjutalmat jótékony célra ajánlotta fel. Miért?

– Mivel a betegek jótékonykodták össze szavazataikkal a díjjal járó 300 ezer forintos pénzjutalmat, úgy döntöttem, hogy én is jótékony célra fordítom. 100 ezer forintot a kiskunfélegyházi kórház alapítványán keresztül az egészségügyi szakdolgozók jutalmazására ajánlottam fel. Az orvos­utánpótlás ösztönzésének céljával további 100-100 ezer forintot szeretnék adományozni egy félegyházi általános és egy középiskola biológia–­kémia szakköri munkájának támogatására.

A megyéből tizenöt orvost jelöltek

A díjat hagyományteremtő szándékkal hozta létre a szegedi Goodwill Pharma az Egészségért Alapítvány tavaly szeptemberben és kilenc arra érdemes szakembernek ítélték oda. Hét díjazottat a közönség szavazatai alapján választottak ki. A Kelet-magyarországi régióban Bács-Kiskun megyéből összesen 15 orvost jelöltek a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra. Dr. Perlaki Pál félegyházi belgyógyász-kardiológus főorvos 4799 szavazattal a harmadik helyen végzett a közönség által díjazottak között.