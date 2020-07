Díjazták a kalocsai kórház kiválóságait is

Díjazták a kalocsai Szent Kereszt Kórház legkiválóbb munkatársait az intézmény Semmelweis-napi ünnepségén. Dr. Svébis Mihály, a megyei kórház főigazgatója bejelentette, hogy új főigazgató-helyettest nevezett ki a kórház élére. A Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díját idén a kórház teljes közössége kapja.

Nem sajtónyilvános esemény keretében tartották meg a Szent Kereszt Kórházban a Semmelweis-napi ünnepséget a napokban, amelyen több szakmai elismerés talált gazdára – tudatta a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az intézmény. A dolgozóknak a Bács-Kiskun Megyei Kórház mellett a Magyar Egészségügyi Kamara is díjat adományozott, dr. Filvig Géza pedig itt jelentette be hivatalosan, hogy a városért kitüntetések sorában általa egy személyben adományozható polgármesteri plakettet az egészségügyi intézet teljes kollektívája kapja. A zárt kapuk mögött rendezett eseményen részt vett dr. Svébis Mihály, a megyei kórház főigazgatója is, aki bejelentette, hogy új főigazgató-helyettest nevezett ki a kalocsai kórház élére.

A magyar egészségügy napja alkalmából tartott ünnepen főleg a koronavírus-járvány elleni védekezés témája uralta a beszédeket – írta a kórház közleménye. Filvig Géza polgármester is ezzel indokolta döntését, hogy idén a kórház nagy közössége részesül Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díjában, amelyet augusztus 20-án vehetnek át. A városvezető itt nem adományozott kitüntetést, hiszen ez a szakma ünnepe, de az elmúlt küzdelmes időszakban végzett munkát jelképesen egy-egy szál virággal köszönte meg a kórház dolgozóinak.A szintén felszólaló Svébis Mihály főigazgató ugyancsak beszélt a koronavírus-járványról: a pillanatnyi tanulságokat azzal summázta, hogy mindaddig nem lehetünk nyugodtak, amíg az oltóanyag tömeges gyártása nem kezdődik meg. A vezető bejelentéssel is készült: elárulta, hogy július 1-jei hatállyal megbízottból kinevezett főigazgató-helyettes lett a nyugállományba vonult dr. Mócza Györgyöt márciusban váltó Szivós Etelka.

A Szent Kereszt Kórház élére került Szivós Etelka helyi aktualitásokról és szakmai eredményekről szólt, majd bemutatta, hogy a járvány idején milyen módszerekkel dolgoztak a koronavírus-gyanús betegeket fogadó új osztály munkatársai. Ezt követően Svébis Mihály társaságában átadta a járvány elleni védekezésben kimagasló teljesítményt nyújtó közösségeknek és az egyes szakmai egységek vezetőinek az erről szóló okleveleket. Ilyen elismerést vehetett ár dr. Körmendy Szabolcs tüdőgyó­gyász főorvos, Csatai Andrea vezetőápoló, Baranyainé Vörös Anikó vezetőápoló, Oláhné Slezák Krisztina vezetőasszisztens és Rubi Zsolt, a betegszállítás vezetője.

A Magyar Egészségügyi Kamara szintén adott át kitüntetéseket, ők Szigetiné Sánta Júlia osztályvezető főnővért, Ördög Katalin megbízott ápolási igazgatóhelyettest, valamint Baranyainé Vörös Anikó és Csatai Andrea vezetőápolókat jutalmazták.

Az ünnepségen bemutatták és köszöntötték azokat a kalocsai kórházi dolgozókat is, akik nem itt, hanem a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskeméten, június 30-án tartott ünnepségén kaptak díjakat. Bács-Kiskun Megyei Kórházért elismerő oklevélben dr. Palásti Ernő urológus főorvos és dr. Sebők Edit reumatológus főorvos részesült. Főigazgatói dicséretet dr. Mavrodin Julianna aneszteziológus szakorvos, Kiváló Kórházi Dolgozó kitüntetést Szigetiné Sánta Julianna osztályvezető ápoló kapott, míg a kiváló ápolóknak járó díjat Erős Andrea osztályvezető és Demsa Andrásné vehették át. A kórház szakmunkásairól sem feledkeztek meg, az ezért járó elismerés Orcsik Lászlónak és Korsós Ervinnek jutott.