Digitális jártasságot biztosítanak az idősek számára Kisszálláson

A számítógépek, a különféle okoseszközök és az internet használata ma már a tanuláshoz, a munkához és a társadalmi részvételhez is nélkülözhetetlen. Ezért is fontos, hogy az idősebb generációk tagjai is, akik egy teljesen más környezetben szocializálódtak, magabiztosan mozogjanak a digitális világban. Ezt segíti a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány képzései és fórumai is.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. A társadalom digitális felzárkóztatásának részeként, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatán keresztül megvalósuló programsorozat Kisszálláson folytatódott kedden. A művelődési házban az 55 év feletti korosztály számára tartottak képzést a digitális kompetencia-fejlesztés témakörében. – A programunkkal Békés, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében összesen 34 kistelepülésen igyekszünk segíteni az idősebb korosztály számára az úgynevezett digitális szakadék áthidalását. Megtanítjuk őket az online ügyintézésre – például Ügyfélkapu használatára –, az internetes információszerzésre vagy épp arra, miként tudnak videotelefonálni a külföldön élő családtagjaikkal. Továbbá, szeretnénk, ha az érdeklődők tisztában lennének az online fizetés kockázataival, illetve megmutatjuk nekik, hogyan ismerhetik fel a gyanús oldalakat és álhíreket – részletezte a képzés tartalmát Függ Zsolt Péter, a Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány önkéntese. Hozzátette egyúttal, hogy ezeknek a készségeknek az elsajátítása megkerülhetetlen és hiányuk komoly hátrányt jelent. Munkája során szerzett tapasztalata alapján példaként említette, hogy digitális kompetenciák nélkül a kizárólag online pályázható Otthon Melege Program hűtő- vagy mosógépcseréjéről bizony lecsúsznak azok, akik nem boldogulnak az online térben. Függ Zsolt Péter elmondta továbbá, a képzéseikre gyakran visznek magukkal táblagépeket, hogy az idősebb korosztály tagjai az érintő képernyős eszközökkel is megismerkedjenek. Az alapítvány néhány órás képzésén olyan alapvető elméleti és elsősorban gyakorlati ismereteket adnak át az idősebbeknek, amivel magabiztosabban és biztonságosabban tudják használni a digitális eszközöket és szolgáltatásokat. Ezt követően pedig a program részeként mindenhol egyfajta kerekasztal-beszélgetést tartanak a helyi civil szervezeteknek, aminek a célja, hogy az adott település szervezetei folytatni tudják az alapítvány által megkezdett munkát. – Ebben együtt működnek velünk a Digitális Jóllét Program Pontok, a művelődési házak és a könyvtárak is. Segítenek eligazodni a további kérdésekben, eszközöket és internethasználatot biztosítanak azoknak, akinek otthon ezek nem állnak rendelkezésükre. A civil szervezeteknek megmutatjuk azokat a pályázatokat, amik forrásteremtési lehetőséget adnak a program fenntartásához – mondta Függ Zsolt Péter. Kiemelte még, a programsorozat segíti a bizalmi viszony kialakulását, hisz itt megismerkednek egymással az emberek, látják, hogy nincsenek egyedül a kérdéseikkel és a későbbiekben is bátrabban kérnek majd segítséget.