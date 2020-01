Didergett a násznép a szertartás alatt

Fázott a násznép a Rákóczi úti ideiglenes házasságkötő teremben – panaszolta kecskeméti olvasónk. Az önkormányzat szerint az eddigi téli esküvőkkel kapcsolatban nem érkezett hasonló jelzés, de tisztában vannak vele, hogy javítani kell a terem fűtésén, és dolgoznak rajta.

A városháza felújítása miatt tavaly február 1-jétől a Rákóczi út 3. szám alatti régi Táncsics Művelődési Ház dísztermében tarthatják esküvői szertartásukat a házasulandók Kecskeméten. Múlt szombaton itt kötötte össze életét olvasónk, Pulai Sára lánya is párjával, de mint a kecskeméti hölgy lapunknak elmondta, sajnos egy nem várt tényező tette kellemetlenné az ünnepi pillanatot. Szavai szerint ugyanis a násznép remegett a hidegtől a teremben.

– Én itthon a lakást 18–20 fokra szoktam felfűteni, nem vagyok fázós, de ott végig dideregtünk. Biztos nem volt 18 fok sem, de hát nyilván az ember nem rohangál ki a szertartás közepén kabátért. A kétéves kis unokám meg is fázott – jelentette ki szomorúan és felháborodottan az édesanya, aki hozzátette: lánya és veje régóta Szegeden él, de lokálpatriotizmusból mindenképpen Kecskeméten szerettek volna összeházasodni.

Mielőtt szerkesztőségünkhöz fordult, Pulai Sára a hét elején jelezte panaszát az önkormányzatnál is.

– Arról tájékoztattak, hogy tudnak a problémáról, és hogy a fűtés hiánya az anyakönyvvezetőknek is gondot okoz, többen megfáztak. Így aztán különösen nem értem, hogyan fordulhat elő ilyen eset, miért nincs megoldva ez a kérdés. Akkor kérjenek több pénzt, kifizetjük a fűtésszámlát is! – folytatta. Ő egy gázkonvektort látott (egyébként három van a teremben, de kettőt paravánnal el lehet takarni), de úgy véli, igazán beüzemelhetnének elektromos konvektorokat is. Hozzátette: abban a reményben fordult lapunkhoz, hátha történik előrelépés, és a következő párok esküvőjébe nem rondít bele a hideg.

Az ügyben megkerestük az önkormányzatot. Kérdéseinkre Takács Valentina kommunikációs vezető úgy tájékoztatott, hogy az elmúlt 11 hónap alatt 502 esküvő volt a teremben, körülbelül 25 ezer vendég fordult meg itt. A tavaly novemberi és decemberi időszakban 52 házasságkötést tartottak, az idei év első két hónapjában pedig 31 szertartást terveztek be – természetesen ezek egy része már lezajlott.

– A teremre, valamint az ott megtartott házasságkötésekre a pároktól panasz nem érkezett. Ettől függetlenül a város vezetése előtt is ismert tény, hogy a terem fűtése nem elegendő, több hőforrásra van szükség. A műszaki megoldás már folyamatban van – nyilatkozta az önkormányzat kommunikációs vezetője.

Csütörtökön kérésünkre a hivatal munkatársai kinyitották a termet, hogy tudjunk bent fotózni. A gázkonvektorok működtek, hőmérő ugyan nem volt nálunk, de 20 fokot tippeltünk, hideget biztosan nem éreztünk – ami persze nem zárja ki, hogy múlt szombaton alacsonyabb volt a hőmérséklet és fáztak a jelenlévők.